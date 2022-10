UEFA Regions Cup: Mayer trifft – aber BFV-Team verliert 1:2 und steht vor Aus

Martin Mayer (Mitte, Deutschland) bejubelt seinen Teffer. © IMAGO/Fabian Fruehwirth

Der Auswahl des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) mit Landkreis-Kicker Martin Mayer vom FC Deisenhofen steht ein Krimi im Gruppen-„Finale“ der Zwischenrunde um den UEFA Regions Cup in Italien bevor.

München – Die deutsche Equipe braucht nach der 1:2 (0:0)-Last-Minute-Niederlage im Klassiker gegen England einen Sieg im abschließenden Spiel gegen Italien an diesem Mittwoch (15 Uhr) und ist dabei zudem auf nordmazedonische Schützenhilfe angewiesen.

Die Nordmazedonier, die am Sonntag im Parallel-Spiel 1:1 (0:0) gegen Italien spielten, treffen am Mittwoch auf England. Nur der Sieger der Zwischenrunden-Gruppe 5 löst das Ticket für die Endrunde der „Europameisterschaft der Amateure“ im kommenden Jahr. „Wir haben es nicht mehr selbst in der Hand“, sagte Mathias Bauer vom FC Memmingen nach dem englischen „Lucky Punch“.

Ruben Mendes brachte die Engländer per Volleyschuss in den Winkel in Führung (62.), nur vier Minuten später glich der Deisenhofner Martin Mayer für die Bayern mit einem Distanzschuss aus. Den Schlusspunkt der Partie aber setzten die „Three Lions“: In der vierten Minute der Nachspielzeit verwandelte Jay Giles einen Freistoß zum 2:1-Siegtreffer für die Kicker von der britischen Insel. (mm)I