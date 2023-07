Underdog Haching setzt auf Teamgeist

Von: Robert M. Frank

„Die Rolle als Underdog nehmen wir an“: Torwart René Vollath ist einer von derzeit erst vier Routiniers bei der SpVgg Unterhaching, der mit vielen Nachwuchsspielern in die Dritte Liga startet. © Sven Leifer/Archiv

Zwei Wochen Vorbereitung hat die SpVgg Unterhaching hinter sich. Der Drittliga-Absteiger absolvierte dabei vier Testspiele sowie jüngst den Erdinger Meistercup, hinzu kam ein mehrtägiges Trainingslager in Südtirol, die erste Erkenntnisse lieferten.

Unterhaching –Im Rahmen des einwöchigen Trainingslagers konnte der neue Cheftrainer Marc Unterberger beim Drittliga-Aufsteiger die ersten Grundlagen für die in knapp vier Wochen beginnende Saison legen. Und dabei auch reichlich Personal ausprobieren. Neben den eigenen Spielern gehörte dazu auch der noch bei Bundesliga-Aufsteiger Heidenheim bis 2024 unter Vertrag stehende Melvin Ramusovic. Der 22 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler mit sieben Einsätzen in der 2. Bundesliga erzielte beim Test gegen den Schweizer Erstligisten FC Lugano (1:1) prompt ein Tor. Eine Verpflichtung des gebürtigen Baden-Württembergers ist allerdings noch offen.

Am Wochenende stand beim frisch gebackenen Regionalliga-Meister neben dem 5:1 im Testspiel beim A-Klassisten Sportfreunde Egling-Straßlach auch die Teilnahme beim Erdinger Meistercup im Fokus. Bei dem Turnier im oberbayerischen Gaimersheim mit 29 bayerischen Meistermannschaften setzte sich die SpVgg in ihrer Vorrundengruppe A nach zwei Siegen gegen den SV Wenzenbach (3:1) SV Sulzemoos (4:2) und einer Niederlage gegen den SV Haibach (1:2) als Gruppensieger durch. Nach einem 5:0 im Achtelfinale gegen die SF Friedberg war dann allerdings nach einem 1:3 nach Elfmeterschießen für die mit zahlreichen Talenten spielende Hachinger Mannschaft gegen den späteren Sieger SC Luhe-Wildenau Endstation.

Nach den intensiven ersten Wochen der Vorbereitung konnte sich der Blick schon einmal nach vorne auf die am 5. August mit dem Auswärtsspiel bei Jahn Regensburg beginnende Saison richten. Hier dürfte auf die Hachinger eine große Herausforderung anstehen. „Wichtig ist, dass wir den guten Zusammenhalt aus dem letzten Jahr beibehalten und junge Spieler integrieren“, sagt Torwart René Vollath. „Und das sah im Trainingslager schon gut aus.“

Mit den höheren sportlichen Anforderungen in der 3. Liga ist Vollath bestens vertraut. Aus seinen sieben Drittliga-Zeiten in Burghausen, Uerdingen und zuletzt von 2020 bis 2022 bei Türkgücü München kann der Torwart nun für Haching seinen breiten Erfahrungsschatz einbringen. Ausschlaggebend für einen Erfolg bei der Hachinger Rückkehr in den Profifußball ist laut dem 33-jährigen Routinier der Teamgeist. „Mit dem Aufstieg hat sich ein großer Zusammenhalt in der Mannschaft entwickelt“, sagt Vollath. „Das ist schon ein Faustpfand, dass wir uns gegenseitig sehr gut kennen, und das kann ein großer Vorteil sein.“

Dass die Saison für die Hachinger nach Abgängen wichtiger Spieler wie David Pisot (Freiberg), Niclas Anspach (Regensburg) und Christoph Ehlich (Sandhausen) eine echte Herausforderung werden dürfte, dessen ist sich der Hachinger Stammtorwart bewusst. „Die Rolle als Underdog nehmen wir an“, sagt Vollath und ergänzt: „Es wird eine Wucht auf uns zukommen.“ Kritisch zu sehen ist dabei, dass derzeit ein erfahrener Neuzugang noch nicht in Sicht ist, der den Routiniers um Vollath, Josef Welzmüller (32), Markus Schwabl (31) und Manuel Stiefler (33) bei der Unterstützung der vielen Nachwuchsspieler zur Seite stehen könnte. Aktuell sieht es eher danach aus, als ob die Mannschaft in der aktuellen Konstellation mit vielen unerfahrenen Talenten und einer Handvoll Routiniers in die Saison starten dürfte. „Der Mix aus jungen und gestandenen Spielern wurde bewusst so gewählt“, sagt Vollath.

(ROBERT M. FRANK)