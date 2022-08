KSC-Coach Steven Toy fassungslos: „Das war nicht die Mannschaft, die ich kenne“

Von: Guido Verstegen

Stets zur Stelle sind die Wasserburger mit einem engagierten Zweikampfverhalten – hier wird der Kirchheimer Peter Schmöller (im weißen Dress) bedrängt. Foto: Gerald Förtsch © Gerald Förtsch

Nach einer vor allem in der ersten Halbzeit enttäuschenden Darbietung hat der Kirchheimer SC im dritten Heimspiel bereits die zweite Niederlage kassiert.

Kirchheim – Als beide Teams zur Halbzeitpause in den Kabinen verschwanden, da lag der TSV Ampfing völlig zurecht schon mit 2:0 vorne. Zwar gab es zur Entstehung des Führungstreffers mehr als eine Meinung, an der deutlich größeren Präsenz der Gäste bis dahin änderte dies jedoch nichts. In der 19. Minute verwandelte TSV-Kapitän Birol Karatepe einen Foulelfmeter, der aus Sicht des Verursachers keiner war. „Er ist mir auf den Fuß gestiegen, wo soll ich denn hin?“, wunderte sich Kirchheims Niklas Karlin über den Pfiff von Schiedsrichter Patrick Meixner, während Ampfings Trainer Rainer Elfinger feststellte: „Der Kirchheimer ist da ein bisschen dumm hingegangen, die Situation gegen Kodjovi Koussou war da eigentlich schon vorbei – den Elfer muss der Schiri geben.“

TSV Ampfing macht nach Ecke von Ex-Profi Nono Kossou den Sack zu

In der ersten Halbzeit wirkten die Kirchheimer ähnlich lethargisch wie beim 0:3 in Dachau, es schien so, als wolle kein Spieler so wirklich den Ball, die Abwehr bekam Koussou sowie den ebenfalls schnellen und wendigen Mike Opara nicht in den Griff. KSC-Keeper Martin Egner bügelte früh einen Lapsus seiner Vorderleute aus (11.), lenkte einen Kopfball von Opara übers Tor (14.), verhindert bei Oparas Flugkopfball aus drei Metern das sichere 0:2 (26.) und war dann chancenlos, als Opara einmal mehr die Kirchheimer Abwehrspieler düpiert hatte (36.). Der KSC prüfte seinerseits den ebenfalls gut aufgelegten Domen Bozjak: Der TSV-Torwart war gegen Luca Mauerer (13./33.), beim direkten Freistoß von Andrii Hert (29.) und beim Volleyschuss von Alessandro Cazorla (27.) zur Stelle.

Auch wenn die Gäste nach der Pause nicht mehr annähernd so cool auftraten wie zuvor und großes Glück hatten, als der Ball kurz nach Wiederanpfiff von einem Abwehrbein an den Pfosten des eigenen Kastens sprang (49.), gingen die Kirchheimer am Ende als verdienter Verlierer vom Platz. Der eingewechselte Max Vitzthum brachte den nun optisch überlegenen KSC zwar noch einmal heran (64.), doch das Ampfinger Tor geriet insgesamt zu selten in Gefahr. Stattdessen machte der TSV den Sack zu, als Daniel Toma den Abpraller nach einem raffinierten Koussou-Eckball verwertete (89.). KSC-Spielertrainer Steven Toy monierte das über weite Phasen schwache Zweikampfverhalten seiner Schützlinge: „Das war nicht die Mannschaft, die ich kenne!“ (GUIDO VERSTEGEN)

Kirchheimer SC – TSV Ampfing 1:3 (0:2).

Kirchheimer SC: Egner - Hert, Zabolotnyi, Bachleitner (54. Jacobi), Maiberger - Karlin (84. Kraus), Baitz, Schmöller - Mauerer (75. Younan), Cazorla, Ödzemir (54. Vitzthum).

Tore: 0:1 Karatepe (19., Foulelfmeter), 0:2 Opara (36.), 1:2 Vitzthum (64.), 1:3 Toma (89.).

Schiedsrichter: Patrick Meixner (BC Rinnenthal).

Zuschauer: 125