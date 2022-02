Unterföhring dreht Rückstand in 150 Sekunden

Von: Nico Bauer

Das bessere Team: Unterföhring (Nikola Negic; r.) findet nach zwei schnellen Gegentreffern ins Spiel. © Gerald Förtsch

Für den FC Unterföhring beginnt der Ernst der Landesliga erst Anfang März, was den 3:2 (1:2)-Erfolg gegen den SV Pullach noch beachtlicher macht. Für den Bayernligisten war das Testspiel die Generalprobe, aber Unterföhring war konditionell wie spielerisch das eine Tor besser.

Unterföhring – Nach zuletzt vielen Gegentoren wollte Unterföhrings Trainer Zlatan Simikic von seinen Schützlingen einen defensiv stabileren Auftritt sehen, aber das erledigte sich schnell mit dem Doppelpack von Marian Knecht (13.) und Max Zander (17.). „Da dachte ich, dass wir schon wieder fünf Stück kassieren“, sagt Simikic. Die Unterföhringer kamen aber ins Spiel und schafften vor der Pause noch den Anschluss durch das Eigentor von Josef Burghard (40.).

Der normale Gang der Dinge wäre eigentlich eine Pullacher Überlegenheit gewesen, weil der Bayernligist in wenigen Tagen den Punktspielbetrieb wieder aufnimmt, während Unterföhring erst in der Mitte der Vorbereitung ist. Tatsächlich war der Landesligist die bessere Mannschaft und geriet defensiv kaum noch in Gefahr. Der Sieg ging am Ende voll in Ordnung. Bastian Fischer (49.) und Pascal Putta (51.) hatten binnen 150 Sekunden nach der Pause den Spielstand gedreht.

Nach drei Niederlagen war das der erste Testspielsieg, aber auch die 15 Gegentore in vier Partien zeigen, woran man noch arbeiten muss. Aber man traf immerhin drei Bayernligisten und das Pullach-Spiel war ein Schritt in die richtige Richtung. Dazu kommt, dass eine Handvoll prominenter Leistungsträger erst in den nächsten Tagen ins Training einsteigen. (NICO BAUER)