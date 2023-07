Unterföhring dreht 1:3-Rückstand in 4:3-Sieg

Von: Nico Bauer

Jerome Faye (in Weiß) bringt den FC Unterföhring in Führung. © Gerald Förtsch

Emre Altunay und Jerome Faye führen FCU in einem denkwürdigen Spiel zum Erfolg

Unterföhring – Es wäre zu viel verlangt von der jungen Mannschaft des FC Unterföhring, dass man gehobenes Lasndesliganiveau ohne Schwächephasen erwartet. Die gab es auch in diesem irren Heimspiel gegen den TuS Holzkirchen. Unterföhring sah schon wie der sichere Verlierer aus und gewann ein denkwürdiges Spiel am Ende 4:3 (1:1).

Relativ normal war noch die erste Halbzeit, in der Holzkirchen über die 45 Minuten gesehen die etwas bessere Mannschaft war. Dennoch brachte Jerome Faye mit seinem Premierentor den FCU in Führung, aber das 1:0 hielt nur gut fünf Minuten. Nach der Pause wurde der Kick erst so richtig wild. Fünf Minuten nach Wiederanpfiff stand es 1:3 für die Gäste nach einem schönen Angriff über Außen und einem unstrittigen Elfmeter.

Direkt nach dem dritten Tor hatte Holzkirchen noch eine Millionenchance und es sah ganz stark nach einer bösen Niederlage aus. Die Geschichte des Spiels war da aber noch lange nicht beim letzten Kapitel angelangt. Unterföhrings Trainer Andreas faber stellte um und wollte mit voller Offensive noch einen Versuch starten. Der brachte fünf Minuten nach dem 1:3 und vier Minuten nach dem Fast-1:4 das 2:3 – wieder Faye.

Und dann funktionierte die Umstellung mit Emre Altunay auf der Zehn. Der aus der Kreisliga gekommene Edeltechniker wurde neben Tormaschine Faye zum Mann des Tages. Er schoss in Überzahl bei einer Zeitstrafe des Gegners den 3:3-Ausgleich und holte kurz vor dem Ende den Elfmeter heraus, den – wie könnte es anders sein? – Faye locker verwandelte.

Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein drehte der FC Unterföhring ein unfassbares Spiel. Und das 4:3 war absolut verdient. Trainer Andreas Faber musste dann auch zugeben, dass dieses fragile Gebilde mit der hohen Veranlagung noch ein paar Wochen eher für ein 4:3 als ein 1:0 gut ist. Faber musste selbst grinsen: „Wir sind zehn Minuten A-Klasse, zehn Minuten Kreisklasse und zehn Minuten Kreisliga. Aber die restliche Zeit spielen wir Landesliga. Und das richtig gut.“

FC Unterföhring – TuS Holzkirchen 4:3 (1:1)

FC Unterföhring: Fritz - A. Arkadas, Kpegouni, Kurtovic (61. Em. Gümüs), Awoudja - Bahadir, T. Arkadas, Altunay (90. Erbs), Tokoro (90.+4 Heller) - Faye, Aliji (65. Antonio) Tore: 1:0 Faye (28.), 1:1 Lindner (34.), 1:2 Haunolder (48.), 1:3 Zetterer (50., Foulelfmeter), 2:3 Faye (55.), 3:3 Altunay (75.), 4:3 Faye (87., Foulelfmeter) Zeitstrafe: Keskin (71.).