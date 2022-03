Unterföhring gegen Kirchheim effektiver und abgezockter

Von: Guido Verstegen

Teilen

Zweikampf auf Kunstrasen: Der Kirchheimer Samuel Kaltenhauser (links) im Duell mit dem zweifachen FCU-Torschützen Robin Volland, der vermutlich wegen eines Bänderrisses ausfällt. © Dieter Michalek

Die Überraschung blieb aus: Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC haben ihr Heimspiel gegen Aufstiegskandidat FC Unterföhring mit 0:3 (0:2) verloren. „Für uns wären das Bonuspunkte gewesen“, sagte KSC-Spielertrainer Steven Toy.

Kirchheim/Unterföhring – Ende war es eine klare Sache für den klar favorisierten FC Unterföhring, der sich mit dem Sieg von seinen Verfolgern Schwaig und Karlsfeld etwas absetzte, während Verlierer Kirchheimer SC von Glück sagen konnte, dass es die direkte Konkurrenz auch nicht besser machte.

Und doch war Steven Toy nicht gänzlich unzufrieden: „Auf beiden Seiten gab es jetzt nicht so viele Torchancen, aber wenn es darauf ankam, war Unterföhring einfach abgezockter und effektiver“, sagt der Spielertrainer des abstiegsbedrohten Tabellen-16. Der KSC schnupperte bei einem Kopfball von Peter Schmöller an einem Treffer (43.), nach dem Wechsel schoss dann Michael Geier nach schöner Kombination über Noel Pfeiffer und Matthias Ecker aus drei Metern freistehend FCU-Keeper Sebastian Fritz an (50.) – es wäre das 1:2 gewesen.

Negativ machte sich bei der mit kippender Fünferkette operierenden Heimelf das Fehlen des angeschlagenen Innenverteidigers Ricardo Jacobi und von Mittelfeld-Regisseur Korbinian Vollmann bemerkbar. Der Ex-Profi war kurzfristig nicht dabei, weil seine Frau Anna das zweite Kind – wieder ein Junge – des Ehepaares zur Welt brachte. „Alle sind gesund und munter“, berichtete Toy.

Zum Matchwinner der Partie – beide Teams setzten auf dem engen Kunstrasenplatz vorwiegend auf lange Bälle – schwang sich Doppelpacker Robin Volland auf (13./60.). Vor dem 0:1 ließ Kilian Kraus die Kugel unglücklich über den Scheitel rutschen, beim 0:3 ließ sich der KSC von einer Flanke überraschen, beim zweiten FCU-Treffer durch Bastian Fischer kam Keeper Markus Magdolen nicht schnell genug aus dem Kasten (44.).

„Wir waren auf den Punkt konzentriert und voll da – und ich muss sagen, dass es uns Kirchheim nicht so schwer gemacht hat, wie ich befürchtet hatte“, freute sich Unterföhrings Coach Zlatan Simikic über den Auswärtsdreier – und vor allem auch über das blinde Verständnis seiner beiden Goalgetter (je 15 Saisontore).

Umso fader ist der Beigeschmack: Der nach einer knappen Stunde ausgewechselte Volland fällt mit Selbstdiagnose Bänderriss erst einmal aus, Luka Corpoda musste mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus und der für ihn gekommene Burhan Bahadir ging gleich wieder mit muskulären Problemen runter. (GUIDO VERSTEGEN)

Kirchheimer SC – FC Unterföhring 0:3 (0:2)

Kirchheimer SC: Magdolen – Kraus, Toy, Kaltenhauser (72. Kaiser) – Branco De Brito (75. Jacobi), Pfeiffer, Maiberger, Zielke, Ecker (65. Younan) – Geier, Schmöller.

FC Unterföhring: Fritz – Eder, Coporda (27. Bahadir; 38. Arkadas), Arifovic, Siebald – Sahingöz, Nirschl (78. Mangasaros), Ehret, Fischer – Volland (64. Putta), Faber

Tore: 0:1 Volland (13.), 0:2 Fischer (44.), 0:3 Volland (60.)

Schiedsrichter: Thomas Wagner (Münchberg) – Zuschauer: 100.