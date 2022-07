Unterföhring - Kirchheim: Duell mit torreicher Vorgeschichte

Von: Nico Bauer

Teilen

Kommt es zum Duell auf Augenhöhe? Kirchheims Trainer Steven Toy (links) und FCU-Stürmer Bastian Fischer im Rückspiel der vorigen Saison. © Dieter Michalek

Diesen Freitag (19.30 Uhr) gastiert der Kirchheimer SC an der Bergstraße in Unterföhring und in der Landesliga-Partie spielt die Vergangenheit mit. Im Vorjahr endete dieses Spiel 10:1 und diesmal ist Kirchheim wieder als Gegner, nicht als Opfer zu erwarten.

Unterföhring/Kirchheim – Vor ziemlich genau einem Jahr waren die Kirchheimer Letzter, spielten mit dem allerletzten Aufgebot und wussten, dass es gegen eine der besten Mannschaften der Liga nur um Schadensbegrenzung geht. Diesmal ist der KSC nicht Letzter, sondern hat mit drei Punkten aus zwei Spielen einen ordentlichen Start hingelegt und genießt die Rolle als nicht chancenloser Außenseiter.

Unterföhrings Trainer Zlatan Simikic hat die schwere Befürchtung, dass nach Schwaig nun der nächste Gegner auf Revanche aus ist: „Schwaig kassierte letzte Saison zwölf Tore in zwei Spielen, Kirchheim sogar 13. Ich hoffe, die sind nicht allzu sauer auf uns.“ Unterföhrings Trainer hofft nach dem harten Einsteigen von Schwaig zumindest, dass die Vorgeschichte keine gesundheitlichen Folgen haben wird.

Nach dem Heimspiel gegen Schwaig bestätigte sich, dass der nach wenigen Minuten ausgewechselte Michael Schrödl verletzt zwei bis drei Wochen aussetzen muss. Bei dem ebenfalls angeschlagenen Nils Ehret sieht es so aus, als sollte man ihn besser für ein Spiel schonen. Für Trainer Zlatan Simikic bedeutet das, dass er aus der Not eine Tugend machen muss und in zusätzlicher Abwesenheit von Luka Coporda auf seine jungen Verteidiger setzen. „Ich habe keine Angst, sie zu bringen“, betont der Trainer. Simikic kann gegen Kirchheim auch Robin Volland als Joker auf die Bank setzen, wobei nach einem Training keine Wunderdinge zu erwarten sind.

Auf der Kirchheimer Seite wird der spielende Co-Trainer Ricardo Jacobi sicher ausfallen. Hinter dem Einsatz von Korbinian Vollmann steht ein Fragezeichen und Peter Schmöller kommt allenfalls für einen Kurzeinsatz in Frage. Trainer Steven Toy hat aber diesmal definitiv einen konkurrenzfähigen Kader, mit dem man über einen Punkt nachdenken kann. Er macht aber dennoch deutlich, dass bei einer der besten Mannschaften der Landesliga die Trauben recht hoch hängen. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellungen:

Unterföhring: Fritz, S. Bahadir, Kurtovic, Heller (Mangasaros), B. Bahadir, Sahingöz, A. Arkadas, T. Arkadas, Nirschl, Siebald, Fischer.

Kirchheim: Babic, De Brito, Hert, Maiberger, Bachleitner, Baitz, Pfeiffer, Zielke, Özdemir, Cazorla, Mauerer (Murga).