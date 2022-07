4:0 – Unterföhring lässt Grünwald keine Chance

Von: Nico Bauer

Unterföhring – Dieses 4:0 (3:0) beim TSV Grünwald täuscht ein bisschen über die wahren Kräfteverhältnisse hinweg: Der Vorjahreszweite startete extrem gut in die Runde und hätte tatsächlich noch deutlich höher gewinnen können, wenn nicht müssen. FCU-Trainer Zlatan Simikic stellte später mit etwas Mitleid für den Gegner fest, dass Grünwald einen dieser gebrauchten Tage erwischte, an denen so rein gar nichts funktionieren wollte.

Deshalb bekamen die Unterföhringer über die kompletten 90 Minuten Chancen satt, von denen man heftige Möglichkeiten liegen ließ und auch mehrere Aluminiumtreffer hatte. Unter dem Strich reichen dann aber die zwei erfolgreichen Standards und die zwei schön herausgespielten Toren, bei denen sich der diesmal im Sturm eingesetzte Maximilian Siebald (8.), Burhan Bahadir (23.), Tayfun Arkadas (34.) und Neuzugang Sahin Bahadir (64.) Eintragungen in die Torliste bekamen. Der letztjährige Liga-Torschützenkönig Bastian Fischer ging zwar leer aus, sammelte aber drei Scorerpunkte mit drei Vorlagen. „Wenn er so am Ende der Saison wieder auf 45 Scorerpunkte kommt, dann ist mir das auch recht“, scherzte ein gut gelaunter Zlatan Simikic über den Start seiner Jungs. Der Trainer war aber nicht nur wegen dem Ergebnis zufrieden, sondern auch wegen den Fortschritten zur vergangenen Saison. So hatten die Unterföhringer deutlich mehr defensive Stabilität und Simikic stellte fast bewundernd eine deutlich intensivere Kommunikation unter den Spielern fest. Auch wenn Grünwald in der Verfassung dieses Tages nicht den ultimativen Prüfstein darstellt, so könnte die Mannschaft auf einem guten Weg sein, die gesündere Balance zwischen Offensive und Defensive zu finden. NICO BAUER

TSV Grünwald – FC Unterföhring 0:4 (0:3) FC Unterföhring: Fritz - Coporda (39. Heller), S. Bahadir, Schrödl - Sahingöz (74. E. Gümüs), B. Bahadir, A. Arkadas, T. Arkadas (69. Aliji), Nirschl (63. Priewasser) - Siebald, Fischer Tore: 0:1 Siebald (8.), 0:2 B. Bahadir (23.), 0:3 T. Arkadas (34.), 0:4 S. Bahadir (64.) Schiedsrichter: Michael Bäumel (Breitenbrunn) Zuschauer: 64.