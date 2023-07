Unterföhring muss sich erst noch finden

Von: Nico Bauer

Teilen

Unterföhring – Der eine Punkt aus zwei Spielen kommt alles andere als überraschend für den FC Unterföhring. Vor dem Heimspiel gegen den TuS Holzkirchen (Sonntag, 15 Uhr) gilt es nun, aus den eigenen Fehlern zu lernen und dem Gegner wieder schwerere Aufgaben zu stellen.

Beim Bayernliga-Absteiger VfB Hallbergmoos haben die Unterföhringer nach einer guten ersten Hälfte zu viele Fehler gemacht und sich damit um die Chance gebracht, für eine Überraschung zu sorgen. Das ist kein Beinbruch, sondern Teil des Prozesses mit der jungen Mannschaft, bei der die Neuzugänge teilweise erst noch in der Liga ankommen müssen. „Das sind keine Spieler, die in der A-Jugend schon irgendwo Bundesliga gespielt haben“, sagt Trainer Andreas Faber. Deshalb müsse man auch darauf achten, den einen oder anderen in einer schweren Phase etwas aus der Schusslinie zu nehmen. So könnte in der Viererkette der kürzlich von Türk Garching geholte Charif Kpegouni seine erste Landesliga-Chance von Beginn an bekommen.

Mit dem TuS Holzkirchen treffen die Unterföhringer nun auch auf einen Kontrahenten, der auf Augenhöhe sein dürfte. Aber so wirklich weiß man nicht, was nach einem großen Umbruch beim Gegner zu erwarten ist. Holzkirchen hat zum Start 4:1 in Forstinning gewonnen, dann aber 1:3 gegen Schwaig verloren. Deshalb ist man beim FCU gut beraten, auf sich selber zu schauen.

Faber war unter der Woche beruflich in Litauen unterwegs, bekam aber bei vielen Gesprächen ein eindeutiges Bild über die Lage an der Bergstraße. Er betont auch, dass man ruhig mit der Situation umgehen werde. Der FCU ist sich dessen bewusst, dass es heuer darum geht, als Kollektiv Landesliga-Niveau zu erreichen und dann in der Abschlusstabelle fünf Mannschaften hinter sich zu lassen. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz - A. Arkadas, B. Bahadir, Kpegouni (Kurtovic), Awoudja - Em. Gümüs, T. Arkadas, Sahingöz, Tokoro - Faye, Antonio (Altunay).