FC Unterföhring steigt taumelnd in den Boxring

FCU kommt nach Niederlage in Wasserburg auf dem Zahnfleisch daher

Von Nico Bauer schließen

Nach drei Englischen Wochen am Stück geht Fußball-Landesligist FC Unterföhring am Stock. Das Auswärtsspiel beim TSV Wasserburg (3:6) hatte Dramapotenzial wie zuletzt die legendären Rocky-Boxerfilme mit Sylvester Stallone. Nun beim VfB Forstinning (Samstag 15 Uhr) wird der FCU noch einmal im Boxring taumelnd funktionieren müssen. Mit einem Sieg wäre das Thema Aufstiegsrelegation noch nicht ganz abgeschlossen.

Unterföhring – „In Wasserburg hatten wir nach einer halben Stunde schon die ersten Krämpfe“, sagt Trainer Andreas Faber, „das Spiel konnten wir nicht gewinnen.“ Nach einer Stunde führte man noch 2:0, war aber nach den extremen Wochen völlig erledigt. Dazu kamen noch mehrere Verletzungen, sodass in Forstinning Sahin Bahadir, Nils Ehret oder Ajlan Arifovic fehlen werden. In der Innenverteidigung muss man zaubern. „Irgendwie kriegen wir schon eine Mannschaft auf dem Platz“, sagt Faber, der sich selbst auch auf den Spielberichtsbogen schreiben wird. Er kann der Mannschaft in der Innenverteidigung auch nicht wirklich helfen. In Wasserburg musste nach seiner langen Verletzungspause Adin Kurtovic länger spielen als geplant.

„Wenn wir das Spiel gewinnen, dann wird es ein dreckiger Sieg“, sagt der FCU- Trainer über die anstehende Zauberei, bevor man dann eine normale Woche bekommt, Wunden lecken und Akkus aufladen kann. Mit drei Punkten könnte das dann folgende Heimspiel gegen Eintracht Karlsfeld wieder zu einem Verfolgerduell werden. „Bei sechs Punkten nach oben und sechs Punkten nach unten brauchen wir uns über gar nichts unterhalten“, sagt Faber. Mit einem Schlussspurt mit zwölf Punkten könnte Rang zwei möglich sein, weil derzeit keine der Spitzenmannschaften stabil wirkt.

„Ich schaue mir die Tabelle nur nach Siegen meiner Mannschaft an“, sagt Faber. Der Blick am Samstagabend könnte bei einem Forstinning-Dreier Sinn ergeben, weil man nach Karlsfeld mit dem Letzten Brunnthal und dem ASV Dachau noch machbare Aufgaben hat. Zu verlieren haben die Unterföhringer nichts mehr, weil die Abstiegsrelegation mit 45 Punkten eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz - Kretzschmar, A. Arkadas, Schrödl (Kurtovic), Heller - Em. Gümüs, Sahingöz, T. Arkadas (Nirschl), Fischer - Antonio, Volland.