Unterföhring wehrt sich vergebens gegen Seligenporten

Seethalers Team vergeigt Vorsprung

Kämpferisch präsentierten sich nach Abpfiff sowohl die Spieler des Aufsteigers wie auch ihr Trainer Thomas Seethaler. „Es ist noch nicht vorbei“, betonten sie alle. Was aber bedeutet, dass es nach dieser für die Tabelle und vom Zustandekommen verheerenden Niederlage eben doch fast schon vorbei ist.

Dem 0:1-Halbzeitrückstand (20.) hatte die Seethaler-Elf nach dem Wiederanpfiff beherzte Offensive entgegengesetzt. Und tatsächlich konnte die Partie durch Andreas Fabers fulminanten Distanzschuss (56.) und Andreas Brandstetters Kopfballtreffer (59.) binnen weniger Minuten gedreht werden. Die Hoffnung lebte, der Rückstand auf Seligenporten war zu diesem Zeitpunkt auf zwei Punkte verkürzt. Einmal mehr aber wurde dem FCU in der Schlussphase seine anfällige Defensive zum Verhängnis, die Gäste trafen noch zweimal (68., 85.) und nahmen alle drei Punkte mit in die Oberpfalz. Auch im 13. Saisonspiel stand bei der Seethaler-Elf die Null nicht, erst zweimal musste nur ein Gegentor hingenommen werden, zumeist waren es zwei oder drei. Das sind schlichtweg zu viele, um sich Hoffnungen auf den Ligaerhalt machen zu können. „Das 2:3 darf nie passieren“, monierte der FCU-Coach verzweifelt, insgesamt mache sein Team „zu viele einfache Fehler“. Bedenklich allerdings, dass Seethaler in diesem Schlüsselspiel gegen einen direkten Konkurrenten zur Halbzeit „mehr Leidenschaft“ einfordern musste. „Das ist bitter“, resümierte er geknickt, „wir haben wieder Lehrgeld bezahlt“. Zum 13. Mal bereits. „Es geht aber weiter“, so der 47-jährige, der nun „auch als Psychologe gefragt“ ist.

FC Unterföhring – SV Seligenporten 2:3 FC Unterföhring: Caruso, Brandstetter, Morou (61. Olwa-Luta), Hofmaier, Bittner, Sabbagh (72. Takahara), Faber, Arkadas, Mayer, Kostorz (65. Kubica), Schmidt - Trainer: SeethalerSV Seligenporten: Kolbe, Schärtel, Schäf, Herzel, Woleman, Götzendörfer, Suszko (63. Katidis), Weber (87. Dittrich), Olschewski, Meleleo (77. Wöllner), Seitz - Trainer: PrinzenSchiedsrichter: Beitinger (Regensburg) - Zuschauer: 201Tore: 0:1 Woleman (20.), 1:1 Faber (56.), 2:1 Brandstetter (59.), 2:2 Weber (68.), 2:3 Schäf (85.)

