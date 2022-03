Hachings B-Junioren verlieren Bundesliga-Spitzenspiel 0:4

Teilen

Ein Bild spricht Bände: Hachinger Spieler nach der Begegnung in Stuttgart. © Sven Leifer

Die U17-Junioren der SpVgg Unterhaching haben das Spitzenspiel in der B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest 0:4 (0:1) gegen den Tabellenführer VfB Stuttgart verloren.

Unterhaching – Die Platzherren wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und gingen bereits nach drei Minuten durch einen Sonntagsschuss von Samuele di Benedetto in Führung. Das habe die Mannschaft von Cheftrainer Marc Unterberger erst mal verdauen müssen, heißt es auf der Internetseite der SpVgg. Danach entwickelten sich die Gäste aber zu einem ebenbürtigen Gegner, allerdings ohne Stuttgart ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Trotzdem sahen rund 200 Zuschauer auf dem Trainingsgelände neben der Mercedes-Benz Arena ein hochklassiges U17-Bundesligaspiel, bei dem Stuttgart mit der 1:0-Führung in die Halbzeitpause ging.

Auch im zweiten Durchgang erwischte der VfB den besseren Start. Nach nur zwei Minuten musste Hachings Torwart Konstantin Heide nach einem Abschluss von Eliot Bujupi erneut hinter sich greifen. Kurz darauf hatte Haching die größte Möglichkeit, die Partie noch mal spannend zu machen. Maurice Krattenmacher steuerte aus halblinker Position alleine aufs VfB-Tor zu, traf jedoch nur das Außennetz.

In der Folge zeigten die Schwaben, dass sie zu Recht der absolute Favorit auf den Meistertitel sind. Innerhalb der letzten 20 Minuten erhöhten Tim Hannak (60.) und Luca Raimund (79.) auf 4:0 und entschieden damit die Partie.

„Natürlich ist die Niederlage bitter, aber wir sind heute einfach auf eine Mannschaft getroffen, die extreme Qualität hat und die zurecht mit fünf Punkten Vorsprung da oben steht“, sagt Trainer Unterberger. „Wir hatten zwar nach dem 0:2 noch mal die riesen Möglichkeit auf den Anschlusstreffer, ansonsten war Stuttgart aber in allen Phasen des Spiels die bessere Mannschaft.“. Man sei aber weiter Stolz über die bisherige Saisonleistung. Er habe in der Kabine gesagt: „Das was wir in dieser Saison gezeigt haben, war außergewöhnlich“.

Am 3. April kann die SpVgg beim 1. FC Nürnberg den zweiten Tabellenplatz fix machen. (mm)