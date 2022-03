Unterhaching gelingt Trendwende

Von: Robert M. Frank

Heiß ersehnter Sieg: Sandro Porta (Mitte) ist kurz nach seiner Einwechslung Vorlagengeber für Stephan Hain und dann selber Torschütze © Sven Leifer

Der SpVgg Unterhaching ist im Auswärtsspiel beim FC Memmingen eine Wiedergutmachung nach der enttäuschenden Heimpleite in der Vorwoche gelungen. Im dritten Spiel des Kalenderjahres gelang den Regionalliga-Fußballern von Cheftrainer Sandro Wagner der heiß ersehnte erste Sieg. „Die Mannschaft hat sich endlich belohnt für die Arbeit, die sie in den letzten Wochen auf sich genommen hat“, sagte ein erleichterter Co-Trainer Thomas Kasparetti.

Unterhaching – Nachdem Memmingens Oktay Leyla die erste gute Chance der Partie zur Führung aus spitzem Winkel vergeben hatte (8.), legten auf der Gegenseite die Hachinger los. Stephan Hain traf zunächst nur den Pfosten und zielte in der gleichen Aktion beim Nachschuss knapp vorbei (13.). Abschlüsse von Ben Westermeier über das Tor (15.) und ein Freistoß von Simon Skarlatidis (35.) blieben erfolglos, bevor auf der Gegenseite Memmingen eine gute Chance ausließ (37.). Nach dem Seitenwechsel erwischten die Platzherren in der Partie vor 705 Zuschauern den besseren Start. Doch sowohl der ehemalige Bundesligaspieler Timo Gebhart (46.) als auch Mihajlovic (49.) scheiterten am stark parierenden Hachinger Schlussmann Kevin Darmstädter.

In dem weiterhin ausgeglichenen Spiel setzte zunächst die SpVgg den Gegner unter Druck. Zunächst scheiterten Westermeier (53.) und Hain (57.) noch mit Distanzschüssen am stark haltenden FC-Torhüter Martin Gruber. Im Anschluss erspielten sich die Allgäuer über den eingewechselten Standard-Spezialisten Martin Dausch zwei gute Chancen nach einer Ecke (63.) und nach einem Freistoß (65.), die allerdings nicht mit Erfolg gekrönt wurden.

Im Vergleich zu vielen Partien in der laufenden Saison konnten die Hachinger diesmal in den letzten 20 Minuten noch einen Zahn zulegen. Mit Erfolg: Der kurz zuvor eingewechselte Sandro Porta setzte sich über die linke Seite durch und bediente Hain, der den Ball aus vier Metern nur noch zum Hachinger 1:0 einschieben musste (70.). Joker Porta sorgte dann auch wenig später mit einem Schuss von der Strafraumgrenze zum 2:0 (88.) für die Vorentscheidung.

„Wir waren gut auf die zweiten Bälle aus, hatten gute Möglichkeiten und haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht, um das Spiel zu gewinnen. Das war das Wichtigste für uns, die drei Punkte einzufahren.“, zog Hachings Stürmer Patrick Hobsch zufrieden Bilanz. (ROBERT M. FRANK)

FC Memmingen – SpVgg Unterhaching 0:2 (0:0)

Unterhaching: Darmstädter – Welzmüller, Stiefler, Pisot, Bauer – Skarlatidis (67. Porta), Westermeier, Ehlich (86. Grob), Turtschan (46. Obermeier) – Hain (80. Schmid), Hobsch (90. Kaltner).

Tore: 0:1 Hain (70.), 0:2 Porta (88.)