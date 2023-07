SpVgg Unterhaching II: Veränderte Rahmenbedingungen

Von: Robert M. Frank

Das Trainerteam steht schon mal: Der Ex-Hachinger Spieler Marc Endres (im Bild) soll Chefcoach Marc Unterberger ebenso assistieren wie Haching-Rückkehrer Andi Haidl und Robin Eder. © Robert Brouczek/Archiv

Die SpVgg Unterhaching II bestreitet mit dem Auswärtsspiel an diesem Samstag (14 Uhr) beim FSV Pfaffenhofen die erste reguläre Saison in der Landesliga Süd-West.

Unterhaching – In der Spielzeit 2022/23 war die damals neu gemeldete Hachinger Reserve in dieser Klasse einen Testlauf mit Spielen außer Konkurrenz gestartet. Wären die Spiele in die Wertung genommen worden, wäre das Team damals souveräner Tabellenführer geworden.

„Man kann jetzt aber nicht erwarten, dass es so weitergeht, wie es in der vergangenen Saison aufgehört hat“, stellt der neue verantwortliche Trainer Marc Endres klar. Der ehemalige Hachinger Profi begründet diese Aussage insbesondere mit veränderten Rahmenbedingungen. Zum einen werden die gegnerischen Mannschaften nun stärker gegen die Hachinger Talente auftreten. Zum anderen bringen auch die vereinseigenen Strukturen mit der in die 3. Liga aufgestiegenen ersten Mannschaft der SpVgg veränderte Rahmenbedingungen für das Landesliga-Team mit sich. Einige Spieler des Teams trainieren schon bei den Profis mit, die derzeit mitten in der Vorbereitung auf die erst am 5. August beginnende Drittliga-Saison stecken. „Da könnten uns gegen Pfaffenhofen vielleicht ein paar Körner fehlen“, meint Endres mit Blick auf den ersten Gegner, der sich vor der Saison verstärkt hat.

In der Mannschaft sollen in der kommenden Saison prinzipiell Spieler auflaufen, die den Sprung ins Drittliga-Team noch nicht geschafft haben. „Spieler, die sich über die U21 für die 3. Liga präsentieren können“, nennt es Endres. Spieler wie Ben Westermeier, Timon Obermeier oder Leonard Grob haben dies im Vorjahr einst erreicht und sollen als Vorbild dienen. An Spieltagen wird der Kader dann je nach Situation bei den Profis stets mit einer Handvoll an Akteuren aus der eigenen U19 ergänzt.