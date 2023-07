Verjüngungskur beim FC Unterföhring

Von: Nico Bauer

„Wir sind konkurrenzfähig, aber wir werden die Liga nicht in Grund und Boden schießen“, sagt Trainer Faber. © Gerald Förtsch

Gefühlt war in der vergangenen Saison für den FC Unterföhring von Aufstieg bis Abstiegsrelegation alles möglich. Am Ende landeten die Landesliga-Fußballer in der goldenen Mitte, die heuer auch wieder ein Erfolg wäre. Vor dem Saisonstart mit dem Heimspiel gegen den SSV Eggenfelden (Samstag, 14 Uhr) ist der Klassenerhalt das von Trainer Andreas Faber ausgegebene Ziel.

Unterföhring – „Wir wollen einfach nur über dem Strich stehen“, sagt Faber, der die Mannschaft in der vorigen Saison auf einem Abstiegsrelegationsplatz übernahm und mit Rang sechs einen guten Abschluss schaffte. Er betont jedoch, dass man wichtige Spieler wie Nils Ehret, Ajlan Arifovic, Maxi Siebald, Bastian Fischer oder Robin Volland verloren habe. Diese Superkicker könne man nur gleichwertig ersetzen mit viel Geld, das der Verein von der Bergstraße nicht hat.

„Wir hatten in den letzten 15 Jahren noch nie einen so niedrigen Etat wie in dieser Saison“, sagt Faber. Das bedeutet, dass man die Führungsspieler ersetzen muss durch junge Spieler aus unteren Ligen. Verbliebene Kicker müssen in der internen Hackordnung aufsteigen und Führungspositionen übernehmen. Und vorne ist eben auch nicht mehr das Kopfballmonster Volland, das nahezu jeden zweiten zu ihm beförderten Ball irgendwie im Tor unterbrachte.

Andreas Faber möchte Spieler weiterentwickeln, wie das im vergangenen Jahr bei Marvin Kretzschmar schon super funktionierte. In der Endphase der Saison spielte aus der Not geboren Emre Gümüs auf der Sechs und er hat in der Vorbereitung einen weiteren Leistungssprung gemacht. Von diesen Fortschritten hängt viel ab beim Weg des FC Unterföhring. „Wenn wir im Training Jung gegen Alt spielen, dann ist man bei uns mit 23 Jahren schon bei den Alten“, betont Faber.

Dem Trainer ist es wichtig, dass die Spieler variabel eingesetzt werden können und man auch die Flexibilität des modernen Fußballs mitbringe, um Grundordnungen im Spiel anzupassen und zu verändern. Faber war früher selbst ein Freigeist auf dem Platz und möchte seinen Schützlingen auch den Freiraum auf dem Platz geben. Das alles macht Faber optimistisch, dass der FCU in einer starken Landesliga mindestens fünf andere Vereine hinter sich lassen kann: „Wir sind konkurrenzfähig, aber wir werden die Liga nicht in Grund und Boden schießen.“ Er macht auch deutlich, dass fünf bis sechs Mannschaften an der Spitze über dem Rest stehen und die irre Ausgeglichenheit der letzten Saison so nicht wieder vorkommt. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz - Kretzschmar, S. Bahadir, Awoudja, Heller - B. Bahadir, Em. Gümüs, A. Arkadas, T. Arkadas - Faye, Antonio.