Verletzungssorgen im Hachinger Sportpark

Teilen

Auf sechs Leistungsträger muss Hachings Trainer Sandro Wagner die nächsten Wochen verzichten. © dpa

Unterhaching – In zwei Wochen nimmt die Regionalliga Bayern nach monatelanger Winterpause endlich wieder ihren Spielbetrieb auf. Tabellenführer SpVgg Unterhaching tritt dabei am Freitag, 24. Februar, im Grünwalder Stadion beim FC Bayern II an. Hachings Trainer Sandro Wagner ist mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung sehr zufrieden. „Wir haben in der Mannschaft eine positive Entwicklung in allen Bereichen“, freut sich Wagner.

Neben Verbesserungen im Taktik-Bereich hätten sich die Spieler im Verlauf der Saison individuell stark weiterentwickelt. „Es ist nicht wichtig, den Pass schön zu spielen, sondern die drei Punkte zu holen“, erklärt Wagner. Und das hätten seine jungen Spieler mittlerweile verinnerlicht. Allerdings zeichnen sich auch dunkle Wolken am Horizont ab. Zwei Wochen vor dem Punkspielauftakt 2023 weitet sich nämlich das Lazarett im Sportpark immer weiter aus. Mit Markus Schwabl, Maximilian Welzmüller, Maurice Krattenmacher, Niclas Anspach, Dennis Weidner und Ben Westermeier fallen wichtige Spieler länger aus. „Das trifft uns natürlich schon“, räumt Wagner ein, sieht aber den restlichen 15 Punktspielen zuversichtlich entgegen. „Wir denken immer von Spiel zu Spiel. Das ist unsere Philosophie“, sagt Wagner. Das Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten Würzburger Kickers steigt am Samstag, 18. März, im heimischen Sportpark.