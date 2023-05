„Verlieren verboten“ beim FC Deisenhofen

Von: Umberto Savignano

Teilen

Deisenhofen – Das Hinspiel war ein Markstein in Sachen Unbedarftheit beim FC Deisenhofen, am Samstag (14 Uhr) soll es besser werden gegen den TSV Nördlingen. Denn es geht um einiges in diesem Duell der unmittelbar vor der gefährdeten Zone liegenden Tabellennachbarn: Wer gewinnt, hat seinen Platz für die nächste Bayernligasaison sicher. „Verlieren verboten“, lautet Andreas Pummers Motto für seine Mannschaft, die mit 39 Punkten einen Zähler vor den Nördlingern und sechs vor dem TSV Dachau 1865 liegt, der den vordersten Relegationsplatz einnimmt.

Und natürlich hofft der FCD-Coach, nach der Partie ganz anders urteilen zu können als nach dem 2:3 bei den Schwaben in der Vorrunde. „Wir kombinieren uns tot“, „Jugendfußball“, „blauäugig“ war damals zu hören, bis hin zum Fazit: „Nördlingens Trainer hat von Spielglück gesprochen. Ich sage: Es war Unvermögen von unserer Seite.“

Mittlerweile zeigt seine Mannschaft aber wieder ein anderes Gesicht, dank der „Kompaktheit, die wir wieder an den Tag gelegt haben“, so Pummer, der die positiven Aspekte des uneinheitlichen Saisonverlaufs nicht vergisst: „Wir hatten auch gute Phasen, in denen wir wenig Gegentore kassiert haben.“ Insgesamt seien die Schwankungen nicht zuletzt der ebenfalls unsteten personellen Situation geschuldet gewesen. „Wir können nicht immer aus dem Vollen schöpfen“, sagt Pummer, der aktuell schon wieder einige Ausfälle beklagt. Nach Nico Karger werden auch Jens Förtsch und Stephan Kopp für den Rest der Saison ausfallen. Förtsch verletzte sich jüngst in Augsburg am Knie. „Im Spiel hat er es gar nicht gemerkt“, erzählt Pummer, dem fürs Abwehrzentrum nur noch Tobias Nickl und Michael Vodermeier zur Verfügung stehen. Immerhin konnte Rechtsverteidiger Maxime Schneiker diese Woche wieder trainieren. Kopp plagen Schambeinprobleme, was auch ein erhebliches Handicap für die zweite Mannschaft bedeutet, denn der 20-Jährige wäre einer der heißesten Kandidaten gewesen, um dort beim Unternehmen Bezirksligaverbleib mitzuhelfen.

Der Gegner aus Nördlingen bringt jene Robustheit mit, die den Blauhemden in dieser Saison öfter fehlte, dazu ein starkes Offensivtrio mit Etienne Perfetto sowie den Torjägern Simon Gruber und Alexander Schröter (12 bzw. 11 Treffer). „Die sind da schon top aufgestellt und sehr quirlig“, weiß Pummer, dem zudem imponiert hat, wie sich der TSV zuletzt die aufkommenden Dachauer mit einem 3:0-Sieg vom Leib gehalten hat. So in etwa würde er das von seinem Team am Samstag auch gerne sehen. UMBERTO SAVIGNANO

FC Deisenhofen: Caruso - Gkasimpagiazov, Nickl, Vodermeier, Sagner, Mayer, Finster, Müller-Wiesen, Jost, Hahn, Bachhuber