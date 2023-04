Verunsicherte Dornacher verlieren 0:3

Von: Guido Verstegen

Die Dornacher (l. Tore Mamam) fehlt die Durchschlagskraft. © Gerald Förtsch

In Manching setzt es bereits die dritte Niederlage in Folge.

Dornach – Dritte Niederlage in Folge: Die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach verlieren gegen den SV Manching mit 0:3, bleiben aber Sechster.

Der mit großen Ambitionen in die Saison gestartete SV Dornach bleibt eine Woche nach dem 0:3 beim abstiegsbedrohten BC Attaching auch gegen den Tabellennachbarn SV Manching ohne Torerfolg. „Wir hatten uns viel vorgenommen, aber dann kassieren wir früh den ersten Gegentreffer, und die Verunsicherung in der Mannschaft war deutlich spürbar“, sagte Trainer Nebojsa Stojmenovic.

In der ausgeglichenen Begegnung profitierten die Gäste bei ihren Toren von Fehlern in der Dornacher Defensive, vorne blieb die Heimelf ohne Durchschlagskraft. Zwei Torschüsse von Felix Partenfelder und drei ansehnliche Freistöße reichten einfach nicht, um Manching in Verlegenheit zu bringen. Vor dem 0:1 durch Rainer Meisinger landete ein Pass von Toure Mamam beim Spielaufbau zunächst in den Beinen des Gegners, der schaltete schnell um und der zurückgeeilte Mamam wehrte dann auch noch zu kurz ab (9.).

Auch nach dem Wechsel blieb es bei Dornacher Bemühungen, die Mannschaft bekam die Partie nicht in den Griff. Auf der linken Abwehrseite setzten sich zwei Manchinger gegen drei Dornacher durch, und der in der Mitte freistehende Meisinger traf im zweiten Versuch - SVD-Keeper Dominik Bertic wehrte zunächst ab – zum zweiten Mal (57.). Bertic war es dann, der den Ball nach einem Steilpass unbedrängt vor dem eigenen Strafraum nicht unter Kontrolle brachte und die Kugel so dem eingewechselten Angelino Alisanovic auf dem Silbertablett servierte (79.). GUIDO VERSTEGEN

SV Dornach – SV Manching 0:3 (0:1) SV Dornach: Bertic - Wanzinger, Goßner, Mamam, Riederer (45. Anneser - 70. Zander) - Partenfelder, Trabelsi (57. Gerguri), Soheili (70. Hofberger), Buck - Reitmayer (57. N. Bagci), Rakaric Tore: 0:1 Meisinger (9.), 0:2 Meisinger (57.), 0:3 Alisanovic (79.) Schiedsrichter: Matthias Weitzel (TSV Reischach); Zuschauer: 55