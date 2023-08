VfB Forstinning bremst Tabellenführer TSV Grünwald

Florian Hahn überrascht mit Forstinning. © Sven Leifer

Der TSV Grünwald bleibt in der Landesliga weiter ungeschlagen. Der Spitzenreiter musste sich aber im Heimspiel gegen den VfB Forstinning mit einem 2:2 begnügen.

München – Wobei die Gäste unter der Regie des neuen Trainers Florian Hahn (zuletzt FC Wacker München) generell immer besser in Fahrt kommen. So kamen die Zuschauer in einer abwechslungsreichen Partie voll auf ihre Kosten: Der Tabellenführer ging nach einer Viertelstunde durch Severin Buchta in Führung. Im Gegenzug sorgte Mohamad Awata für den Ausgleich. In der 24. Minute untermauerte der Grünwalder Torjäger David Halbich mit seinem zehnten Saisontreffer seine großen Abschlussqualitäten. Noch vor der Pause schlugen die Forstinninger mit dem 2:2 von Paul Angermeier erneut zurück.

Im zweiten Abschnitt hatten beide Teams vor dem gegnerischen Tor Ladehemmung, für Aufregung sorgte nur der Grünwalder David Wörns, der in der 84. Minute die Rote Karte kassierte. Aus der kurzen personellen Überzahl konnten die Gäste kein Kapital schlagen und so bleiben die Grünwalder weiter souverän an der Tabellenspitze.

FC Sportfreunde Schwaig bleibt TSV Grünwald auf den Fersen

Überraschend bleibt der FC Sportfreunde Schwaig dem Spitzenreiter als schärfster Verfolger auf den Fersen. Mit dem 3:1-Auswärtssieg beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen verteidigte das Team von Spielertrainer Benjamin Held den zweiten Rang. Die Tore für die Gäste im Werdenfelser Land erzielten Tobias Paulus (10.), Vincent Sommer (77.) und Raffael Ascher (89.). So bleiben die „Schwaiger“ in der Tabelle überraschenderweise weiter vor dem Nachbarn VfB Hallbergmoos, der beim 1:0 gegen den SV Pullach einen leichten Aufwärtstrend zeigte.

Im Duell der ehemaligen Bayernligisten fiel der einzige Treffer bereits nach zehn Minuten durch David Küttner. Die Pullacher kassierten die zweite Niederlage in Folge und mussten die letzten zehn Minuten wegen des Platzverweises für Naod Belachew auch noch in Unterzahl bestreiten. (Klaus Kirschner)