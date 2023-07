Rückkehr nach 23 Jahren: Vorwallner will sich mit Waldkraiburg in die Landesliga „hochspielen“

Von: Michael Zbytek

Herbert Vorwallner hat Großes vor mit seinem neuen „alten“ Verein VfL Waldkraiburg. © Thomas Martner (www.fupa.net/oberbayern)

Der VfL Waldkraiburg ist nach erfolgreicher Relegation zurück in der Bezirksliga. Ab sofort steht Herbert Vorwallner als Coach an der Seitenlinie.

Waldkraiburg – Gerade einmal zwei Wochen war die Aufstiegsrelegation vorbei, da ist der VfL Waldkraiburg schon wieder in die Vorbereitung gestartet. Kaum Erholungsphase für die Spieler also. Allerdings wird die anstehende Saison nicht mehr unter der Leitung von Anton Weichhart angegangen. Am vergangenen Donnerstag gab der Verein auf seiner Webseite die Verpflichtung von Herbert Vorwallner als neuen Trainer bekannt. Der 55-Jährige hatte zuvor mit dem SV Kay den Klassenerhalt in der Kreisliga geschafft.

Herbert Vorwallner kehrt nach 23 Jahren zum VfL Waldkraiburg zurück – damals war er noch Spieler

Für Vorwallner ist das Engagement bei den Waldkraiburgern gleichzeitig eine Rückkehr. „Ich habe früher beim VfL gespielt, ich kenne den Verein also. Als ich dann kontaktiert wurde, ging es also recht schnell“, sagt er. Der Ex-Kay-Coach hatte vor 23 Jahren schon bei Waldkraiburg gekickt. Damals war der VfL sogar von der Kreisliga in die Bezirksoberliga durchmarschiert.

„Kader bringt viel Qualität und Potenzial mit.“

Diese Liga existiert zwar heute als Landesliga, das ändert aber nichts daran, dass Vorwallner in ein paar Jahren mit seiner neuen Mannschaft dorthin möchte: „Der Kader ist sehr jung und hat viel Qualität und Potenzial. Jetzt gilt es, eine Basis aufzubauen, mit der wir uns über die nächsten Saisons hochspielen können.“ Für die kommende Spielzeit peilt der VfL-Trainer einen einstelligen Tabellenplatz an.

Auf die Spiele gegen den FC Töging und den SV Reichersheim freut sich Vorwallner besonders. Bei beiden Vereinen agierte Vorwallner schon als Trainer, beim FC sogar als Spieler. Allerdings kritisierte er auch die Entscheidung des BFVs, in der Bezirksliga Ost nur 15 Mannschaften spielen zu lassen. Dadurch gibt es ein spielfreies Wochenende, Vorwallner selbst hätte „einen mehr aufsteigen lassen.“

Erster Test unter neuem Trainer gelingt: Gute Leistung gegen Landesligisten Eggenfelden

Einen ersten Eindruck von seinem neuen Kader konnte er sich schon verschaffen. Bei der Testpremiere gegen den Landesligisten Eggenfelden holte der VfL ein 1:1-Unentschieden. Vorwallner war überrascht darüber, wie gut die Mannschaft auf Anhieb spielte. „Mir waren noch nicht vollständig und haben die Aufgabe gegen einen Landesligisten gut bestanden. Vor allem die Kondition der Spieler ist erstaunlich“, freut sich Vorwallner. (Michael Zbytek)