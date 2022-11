Umstrittener Elfmeter in der Nachspielzeit: Garching II gleicht in der 95. Minute aus

Von: Patrik Stäbler

Duell im Derby: Der Garchinger Florian Thoss (rechts) versucht den Lohhofer Julian Keß zu stoppen. Foto: Dieter Michalek © Dieter Michalek

Moritz Kick fällt, verletzt sich am Knie und muss raus. Aber war es auch ein Foul? Garching II und Lohhof debattieren um den späten Elfmeter.

Garching/Lohhof – Die Szene, die auf beiden Seiten die Gemüter erregt, über die später alle sprechen und die für einen der Beteiligten äußerst unschöne Folgen hat – diese Szene ereignet sich in der fünften Minute der Nachspielzeit beim Stand von 1:0 für den SV Lohhof im Kreisligaderby beim VfR Garching II.

In dieser Situation stürmt der bei den Gastgebern eingewechselte Moritz Kick in den SVL-Strafraum – neben ihm Verteidiger Dion Kabashi, vor ihm Lohhofs Spielertrainer Daniel Suck. Im nächsten Moment liegt Kick am Boden, der Schiedsrichter pfeift und zeigt auf den Punkt. Zu unrecht, findet Daniel Suck, „denn von uns hat ihn keiner berührt, er ist im Rasen hängen geblieben“. Derweil sagt VfR-Trainer Michael Weicker über den Elfmeterpfiff: „Ich denke, da kann man beides vertreten. Eine Fehlentscheidung war es aber nicht.“

Nach minutenlangen Debatten und der Auswechslung von Moritz Kick, der mit einer Knieverletzung das Feld verlassen muss, legt sich Ayoub Garbija die Kugel zurecht. Unbeeindruckt von all dem Trubel setzt er den Elfmeter trocken ins Netz – zum 1:1-Endstand. „Wenn du so spät den Sieg noch aus der Hand gibst, dann ist das immer bitter“, sagt Daniel Suck, dessen Elf in der 22. Minute durch Luan da Costa Barros in Führung gegangen war. Wobei der Spielertrainer einräumt: „Wir hätten den Sack früher zumachen müssen und haben am Ende um dieses Tor gebettelt. Es war wie so oft in dieser Saison: Wir machen uns das Leben selbst schwer.“

Unterdessen spricht sein Trainerpendant beim VfR von einem „leistungsgerechten Unentschieden“. Allein diese Punkteteilung „hilft keinem wirklich weiter“, ergänzt Michael Weicker. So verharrt Garching in der Tabelle auf dem Relegationsplatz – zwei Zähler hinter dem SV Lohhof, der aktuell auf dem ersten Nichtabstiegsrang liegt. „Wir haben uns bislang schwer getan, in diese Liga reinzufinden“, sagt der VfR-Coach, dessen Team in der Vorsaison mit 23 Siegen aus 26 Partien und 114 geschossenen Toren aufgestiegen ist. Eine Spielklasse höher leiste sich seine Elf nun „einfach zu viele Fehler“, moniert Weicker. „Und die werden in der Kreisliga bestraft.“ In Panik wolle er aber nicht verfallen, betont der Trainer. Denn: „Ich habe noch keinen Gegner gesehen, der uns hergespielt hat. Es liegt also komplett an uns. Und ich bin überzeugt, dass wir die Qualität haben, um da unten rauszukommen.“

Ganz ähnlich klingt das bei Daniel Suck, der im Sommer das Traineramt von Manuel von Klaudy übernommen hat. Zugleich erlebte der SVL einen personellen Umbruch, weshalb der neue Coach diese Saison als „Entwicklungsjahr“ ausrief. Jedoch räumt Suck inzwischen ein: „Der Entwicklungsprozess geht leider nicht so schnell, wie wir das vor der Saison erhofft hatten.“ Das große Problem seiner Lohhofer sei die fehlende Konstanz, sagt Suck: „Die ganze Saison ist bislang ein Auf und Ab.“ Selbiges lässt sich aus SVL-Sicht auch über dieses Derby sagen, schließlich sehen die Gäste lange wie der Sieger aus – bis zu jenem umstrittenen Elfmeterpfiff in der 95. Minute. (Patrik Stäbler)

VfR Garching II - SV Lohhof 1:1 (0:1)

VfR: Schmid, Thoss, Vogel, Ben Said, Beer, Garbija, Eisl, Kramer (65. Kick/90.+5 Gei), Ndikumana (69. Kristo), Hicker, Niebauer.

SVL: Bove, Da Costa Barros, Handra, Suck, Schulz (52. Maletke), Sternke (78. Keß), Hölzl, Sekiraqa, Böck (69. Kabashi), Guggenmos, Fuchs.

Tore: 0:1 da Costa Barrios (22.), 1:1 Garbija (90.+5; Foulelfmeter).

Schiedsrichter: Florian Karbjinsky (TSV Poing) – Zuschauer: 70.