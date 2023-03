VfR Garching: Absage aus Kirchanschöring

Von: Nico Bauer

Sucht jetzt einen Testspielgegner: Der Garchinger Trainer Nico Basta. © Sven Leifer/Archiv

Garching – Der Start in die Bayernliga hat sich für die Fußballer des VfR Garching um eine Woche verschoben. Am Donnerstag bekam Trainer Nico Basta den Anruf aus Kirchanschöring, dass die Partie an diesem Samstag nicht stattfinden kann. An der östlichen Grenze von Oberbayern fiel in den vergangenen Tagen mehrfach Schnee, sodass an Bayernliga-Fußball nicht zu denken ist.

In Kirchanschöring war man sich schon zu Wochenbeginn sicher, dass zum Start nach der Winterpause im eigenen Stadion nichts geht.

Für den Garchinger Trainer Nico Basta ist die Absage ein zweischneidiges Schwert. Grundsätzlich tut eine weitere Vorbereitungswoche der Mannschaft gut, weil einige Spieler zuletzt verletzt oder angeschlagen waren. Diese Kicker haben nun noch einmal Zeit gewonnen, um körperlich zuzulegen. Auf der anderen Seite wird das weit entfernte Gastspiel in Kirchanschöring unter der Woche nachgeholt und bei einer wahrscheinlichen Anstoßzeit von 18.30 Uhr müssen sich alle Trainer und Spieler mindestens einen halben Tag Urlaub nehmen. Durch diese Umstände könnte es dann auch den einen oder anderen Ausfall geben.

Dieses Wochenende ist der Garchinger Coach auch auf der Suche nach einem Testspielgegner, was schwierig werden könnte. Basta würde gerne spielen, damit die zuletzt gut aufgelegten Garchinger den Spielrythmus nicht verlieren. (nb)