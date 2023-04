VfR Garching ärgert sich über Schiri - Kuriose Begleitumstände bei 0:2-Niederlage in Kirchanschöring

Von: Nico Bauer

Das Nachholspiel war die große Chance für den VfR Garching, so nahe wie lange nicht mehr an den Ausgang aus den Abstiegsrelegationsplätzen heranzukommen. Bei der diesmal starken Bayernliga-Spitzenmannschaft des SV Kirchanschöring gab es eine 0:2 (0:1)-Niederlage, die aber durchaus kuriose Begleitumstände hatte.

Garching – Vor allem die Nachspielzeit des Bayernligaspiels lieferte für die lange Heimfahrt reichlich Gesprächsstoff. Die Kirchanschöringer schlossen einen Konter mit einem Tor ab und feierten mit dem Großteil der Mannschaft an der Eckfahne. Einige Sekunden nach dem Einschlag entschied der Referee auf Freistoß für Garching wegen eines Handspiels. Der VfR führte den Freistoß schnell aus und nach einem langen Ball liefen sechs (!!) Garchinger alleine auf den Kirchanschöringer Torwart zu. Der Schiedsrichter pfiff den clever und regelgerecht ausgeführten Freistoß zurück und begründete das später damit, es sei eine undurchsichtige Situation gewesen. Kurz nach diesem Chaos machte die Heimmannschaft noch mit dem Schlusspfiff den zweiten Treffer.

Über die 90 Minuten ging der Sieg der Heimmannschaft auch in Ordnung gegen einen VfR Garching, der offensiv nicht so zwingend wie zuletzt agierte. Eine Riesenchance hatte man nach der Pause, als der Torwart im Anschluss an eine Ecke den Kopfball von Sebastian Hofmaier überragend parierte. Zuvor hatte der diese Saison nahezu fehlerfreie Torwart Maximilian Retzer mit einem Patzer das frühe 0:1 von Manuel Sternhuber (6.) begünstigt. Garchings Schlussmann hatte einen Eckball schon gefangen und ließ den Ball wieder fallen. Das spielte den in der ersten Halbzeit über weite Strecken dominanten Gastgebern perfekt in die Karten.

Unterdessen ärgerten die Garchinger neben dem Chaos in der Nachspielzeit noch ein paar Szenen des Schiedsrichters. In der 64. Minute wurde Yazid Tambo vom letzten Mann umgemäht, aber Freistoß und Rote Karte blieben aus. Fünf Minuten später lief Robert Rohrhirsch alleine auf den Torwart zu und diesmal wurde der Vorteil zurückgepfiffen mit einem 08/15-Freistoß an der Mittellinie. Trainer Nico Basta bedauerte, dass man in solchen Situationen, wo sich das Momentum hätte wenden können, einfach nicht das Glück hatte. NICO BAUER

SV Kirchanschöring – VfR Garching 2:0 (1:0).

VfR: Retzer - Kehl (89. Wanzeck), Hofmaier, Ljubicic, Radau (82. Gmell) - Basta, Wimmer (73. Vochatzer), Rohrhirsch, Reich (73. Sodji), Djeukam - Tambo.

Tore: 1:0 Sternhuber (8.), 2:0 Omelanowsky (90.+2, Foulelfmeter).

Schiedsrichter: Tobias Spindler (Ostermünchen) – Zuschauer: 419.