VfR Garching angelt sich Jugend-Nationaltorwart

Von: Nico Bauer

Gegen Heimstetten schon im VfR-Kader: Stürmer Yazid Ouro-Akpo Adjai (blau). © Norbert Habschied/Archiv

Der abstiegsbedrohte Bayernligist VfR Garching war zuletzt hinten wie vorne eine große Baustelle. Nun hat man für beide Bereiche auf dem Transfermarkt gewaltige Ausrufezeichen gesetzt.

Garching – Völlig überraschend war am Dienstagabend die Verpflichtung von Kristijan Gjorgjievski, einem nordmazedonischen Jugendnationaltorwart. In seinem Heimatland stand er bei der U17-Auswahl im Tor und befindet sich nun auf dem Sprung zur U21-Nationalmannschaft. Als ein Engagement in der Regionalliga platzte, schloss sich der in Kempten lebende Torwart beim Kreisligisten Neugablonz an. Im Probetraining bei VfR überzeugte der 20-Jährige auf der ganzen Linie. Trainer Nico Basta rechnet damit, dass der 1,94 Meter große Torwart beim Derby in Heimstetten noch nicht spielberechtigt sein dürfte.

Ein Riese fürs Tor: Kristijan Gjorgjievski (1,94 Meter) ist nordmazedonischer Jugendnationaltorwart und kommt vom Kreisligisten Neugablonz. © Fupa

Yazid Ouro-Akpo Adjai dagegen steht in Heimstetten im Kader und könnte auch sein Debüt in der Startelf geben. Der 20-jährige Stürmer trug in den letzten beiden Spielzeiten das Trikot des ASV Dachau. In der vergangenen Saison kam er in der Landesliga auf 13 Tore in 29 Spielen. Nach dem Abstieg in der Relegation trennten sich die Wege zwischen Verein und Spieler.

Ouro-Akpo Adjai überzeugte die Garchinger und wollte mit der Bayernliga den nächsten Karriereschritt machen, aber der VfR musste sich bei der Ablöse mit den Dachauern einigen. Lange sah es danach aus, dass der Spieler ohne Einigung der Vereine wechselt und damit erst ab dem 1. November spielberechtigt wäre. Der Bayernliga-Vorletzte braucht den neuen Mann für den Angriff aber sofort und deshalb streckten sich die finanziell nicht auf Rosen gebetteten Garchinger bis zur Decke. Ouro-Akpo Adjai ist damit der sofortige Ersatz der beiden langfristig verletzten Stürmer Triumf Gudaci und Christoph Thoss. Trainer Nico Basta attestiert dem Bayernliga-Debütanten Stammspieler-Potenzial. nb