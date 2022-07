VfR Garching arbeitet hart: „Endlich den Bock umstoßen“

Kapitän Mike Niebauer könnte sein Comeback in der Startelf geben. © Foto: Dieter Michalek

Die ersten drei Bayernligaspiele waren wahrlich nicht schlecht, aber als eine von drei Mannschaften warten die Fußballer des VfR Garching noch auf den ersten Punkt. Nun wollen sie den Bock mit Gewalt umstoßen im Heimspiel gegen den TSV 1860 Rosenheim (Sonntag, 15 Uhr).

Garching – Heuer bekam die Bayernliga Süd gleich drei Absteiger aus der Regionalliga, von denen der SV Schalding-Heining und der FC Memmingen als potenzielle Meisterfavoriten empfangen wurden. Der TSV 1860 Rosenheim galt als eine Art Wundertüte und bestätigte das mit einem Sieg in drei Spielen. Garching kann sich also auf einen Gegner auf Augenhöhe vorbereiten, der sich noch finden muss und zuletzt dreimal in Serie verloren hat. Unter der Woche verabschiedete sich Rosenheim mit einem 0:2 beim Landesligisten Wasserburg aus dem Pokal.

Den Garchingern tat die spielfreie Woche ganz gut, weil auch einige Spieler zurückkamen. Kapitän Mike Niebauer könnte sein Comeback in der Startelf geben, wo nun sogar sechs Kandidaten für die Doppelsechs bereitstehen. Eine solche Auswahl bei den Startelfoptionen hatten die Garchinger schon lange nicht mehr.

Die zentrale Denkaufgabe für Trainer Nico Basta ist aber die Offensive, denn mit zwei geschossenen Toren haben die Garchinger den schlechtesten Wert der noch jungen Saison. Zuletzt besetzte Routinier Dennis Niebauer das Sturmzentrum ohne durchschlagenden Erfolg. Nun hat Basta die Überlegung Niebauer wieder auf seine Lieblingsposition auf der Zehn zu ziehen. Mit Robert Rohrhirsch könnte einer beiden bisherigen Torschützen ganz nach vorne rücken. „Wir arbeiten derzeit hart für den Erfolg und belohnen uns nur nicht“, sagt Basta.

Dazu kommt die Ungewissheit, wie Rosenheim auftreten könnte. „So passiv wie in Deisenhofen werden sie sicher nicht noch einmal spielen“, glaubt der Garchinger Coach. Taktisch sei Rosenheim derzeit eine Wundertüte. Vor allem aber gehe es Garching aber darum, auf sich selbst zu schauen und mit mehr Effizienz die ersten Punkte der Saison abzugreifen: „Wir müssen jetzt einfach den Bock umstoßen.“nb

Voraussichtliche Aufstellung: Retzer – Kehl (Wimmer), Hofmier, Basta, Salassidis – M. Niebauer (Thee), Reich, Perkuhn, D. Niebauer, Zettl – Rohrhirsch.