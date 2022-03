VfR Garching: Zweitliga-Transfer offiziell - Artin Shamolli wechselt in die Schweiz

Von: Sebastian Isbaner

Garching-Talent Artin Shamolli wechselt in die Schweiz zum Zweitligisten FC United Zürich. Für den VfR absolvierte er diese Saison nur fünf Einsätze.

Garching - Es ist offiziell. Artin Shamolli wechselt vom VfR Garching in die Schweiz. Dort wird er beim FC United Zürich in der zweiten Spielklasse auflaufen. In der laufenden Saison bestritt der Stürmer in der Bayernliga Süd fünf Spiele für die Mannschaft aus dem Münchner Norden, konnte jedoch dort nicht voll überzeugen. Der VfR Garching spielt dort gegen den Abstieg. Mit noch zehn Spielen bis zum Saisonende steht das Team um Trainer Nico Basta vier Punkte auf einen Relegationsplatz entfernt.

Seine erfolgreichste Zeit verbrachte Shamolli bisher beim TSV Milbertshofen. Dort erzielte der damals nun 21 Jährige in nur 13 Einsätzen ganze 14 Tore in der U19 Bezirksoberliga in der Saison 18/19. Danach brachte ihn sein Weg in die Landesliga Lüneburg zum VfL Güldenstern Stade. In vier Spielen brachte er es dort auf drei Treffer und einen Assist. Daraufhin wechselt er in der Saison 21/22 zum VfR Garching.

Vom Abstiegskampf in den Abstiegskampf

Eine neue Herausforderung soll es nun also in der Schweiz geben. Der Münchner wechselt nach Zürich zum FC United. Der 2010 gegründete Club befindet sich momentan nicht in der besten Situation. Der Verein steht nur zwei Zähler vor dem Abstiegsplatz. Shamolli steigt bei den Zürichern in den Abstiegskampf ein. Diesen ist der Angreifer von seiner Zeit in Garching ja noch gewöhnt. (Sebastian Isbaner)