VfR Garching auf der Überholspur

Von: Nico Bauer

Tempo beibehalten: Garching (Djibril Djeukam) steht gegen Memmingen vor dem nächsten Stresstest. © Gerald Förtsch

Der VfR Garching befindet sich auf der linken Spur, denkt gar nicht an Tempolimit und das Einscheren auf die Mittelspur. Als befänden sie sich auf der vierspurigen Autobahn A9 neben dem Seestadion, fahren die Bayernliga-Fußballer unbeirrt flott dahin, weil sie auf einmal den neuerlichen Klassenerhalt ohne Relegation am Horizont sehen. Im Heimspiel gegen den FC Memmingen (Samstag, 14 Uhr) wollen sie den nächsten Schritt machen und haben so gar keine Angst vor einer der besten Mannschaften der Liga.

Garching – Die Garchinger haben sieben Punkte aus den letzten drei Spielen geholt und in diesem 270 Minuten viel Selbstvertrauen gesammelt. Mal zauberten sie, mal arbeiteten sie den Fußball – und immer hatte Garching eine Lösung. Allerdings steht mit Memmingen ein anderes Team der Stunde auf dem grünbraunen Rasen des Seestadions. Die Allgäuer gewannen ihre jüngsten drei Spiele und schossen immer genau ein Tor mehr als der Gegner. Mal waren sie einen Treffer besser als Kellerclub Dachau und mal einen Treffer gegenüber Tabellenführer Schalding-Heining. Auch die acht Punkte Rückstand zu dem Passauer Ligaprimus sind nicht in Stein gemeißelt. „Memmingen hat eine absolute Regionalligamannschaft“, sagt der Garchinger Trainer Nico Basta.

Allerdings erinnern sich die Garchinger auch an die Vorrunde, als sie beim 1:1 in Memmingen dem Sieg näher waren. Deshalb sind sie sich der schweren Aufgabe bewusst, aber die Garchinger motiviert das noch ein Stückchen mehr. Nico Basta rechnet auch damit, dass beim Gegner Ex-Profi Dominik Stroh-Engel wieder spielen wird und bei der zuletzt sehr stabilen VfR-Hintermannschaft für einen neuen Stresstest sorgt.

Sehr ärgerlich ist für die Garchinger, dass der zuletzt links hinten in der Viererkette festgespielte Linus Radau berufsbedingt fehlt. Basta macht deutlich, dass er eine Lösung sucht, um möglichst wenig in der Abwehr ändern zu müssen. Marcello Ljubicic rückte erst in den zurückliegenden Wochen von Links in die Mitte und ist gesetzt als Innenverteidiger: „Er ist der ganz große Gewinner der Wintervorbereitung und in der Innenverteidigung für uns unverzichtbar.“ Deshalb ist es wahrscheinlich, dass Djibril Djeukam aus dem Mittelfeld nach hinten gezogen wird. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Retzer - Kehl, Hofmaier, Ljubicic, Djeukam - Niebauer, Basta, Rohrhirsch, Zettl - Sodji (Vochatzer), Tambo.