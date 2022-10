Aufbruchstimmung in Garching

Von: Nico Bauer

Die jüngsten Leistungen machten Hoffnung, aber jetzt braucht es die Ergebnisse. Nach einem Wochenende Pause startet Fußball-Bayernligist VfR Garching mit dem Gastspiel beim TSV Schwaben Augsburg (Samstag, 15 Uhr) in die acht Partien umfassende Phase, in der man sich aus den Abstiegsrelegationsplätzen herausschießen möchte.

Garching – Auf den ersten Blick ist der Abstand zum TSV Dachau auf dem ersten direkten Nichtabstiegsplatz mit fünf Punkten noch immer recht groß. Aber der jüngste Trend spricht für den VfR, der sechs seiner neun Punkte in den jüngsten fünf Spielen holte. Dabei waren die Garchinger bei drei Unentschieden teilweise die bessere Mannschaft und die 1:2-Niederlage mit der letzten Aktion bei Tabellenführer Landsberg war ein Drama, das noch Tage nachwirkte. „Bei einer hohen Niederlage wäre das Spiel längst vergessen“, sagt der Garchinger Trainer Nico Basta. Seine Mannschaft muss aus diesem Spiel mitnehmen, dass sie gegen jeden bestehen kann.

Personell hat sich im 14 Tagen ohne Pflichtspiel nicht wirklich viel geändert. Der offensive Hoffnungsträger Halil Bursa braucht noch Zeit und gibt sein Debüt auf dem Platz in der Zweiten Mannschaft. Mittelstürmer Roman Gertsmann hat zumindest wieder das Training aufgenommen. Eine konkrete Verbesserung ist die Pause für den lange vereinslosen Yazid Tambo, der nach seiner Verpflichtung zwei Bombenspiele machte. Er konnte im Training konditionell aufholen.

Bei einem anderen spät verpflichteten Angreifer ist die Sache schwieriger. Der Spanier Ayoub Garbija kann so gut wie kein Deutsch, was die Einbindung in die kollektive Defensiveinheit schwierig macht. Seine Stärken liegen in offensiven Eins-gegen-Eins Tempodribblings und deshalb ist Garbija prädestiniert für die Jokerrolle, wenn Garching ab Mitte der zweiten Halbzeit das Risiko erhöht und noch ein Tor braucht.

Gegner Schwaben Augsburg steht in der Mitte der Tabelle und zeigt seit Monaten wechselhafte Leistungen. Garchings Trainer Nico Basta ist da etwas überrascht, „weil ich die Augsburger unter den ersten Fünf gesehen habe“. Er hat Respekt, aber dennoch haben seine Garchinger auch das Potenzial für das Bayernliga-Mittelfeld. (NICO BAUER)

Voraussichtl. Aufstellung: Retzer - Kehl, Hofmaier, M. Niebauer, Ljubicic (Salassidis) - Basta, Reich, Perkuhn (Wimmer), Rohrhirsch, Zettl - Tambo.