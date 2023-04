VfR Garching: Bastas Gundelfingen-Trauma

Von: Nico Bauer

Der FC Gundelfingen ist eine Wundertüte mit einem gefühlt endlos großen Fußballplatz. Mit nun 40 Punkten hat er ein weiteres Bayernligajahr schon gebucht, was die Auswärts-Aufgabe an diesem Samstag (15 Uhr) für den VfR Garching auch nicht leichter macht. Die Abstiegskämpfer von Trainer Nico Basta stehen nach dem Rückschlag vom letzten Wochenende sofort wieder mit dem Rücken zur Wand.

Garching – Zu der eigenen Niederlage gegen den Zweiten Memmingen kamen noch Siege von Dachau und Nördlingen. Somit ist Platz 14 (50:50 direkter Klassenerhalt) wieder drei Punkte entfernt und Rang 13 (sicherer Klassenerhalt) neun Zähler in die Ferne gerückt. Das ist zwar ein Rückschlag, aus den drei Spielen davor mit sieben gesammelten Punkten nimmt Trainer Nico Basta mit, „dass wir uns spielerisch weiterentwickelt und nun mehrere Lösungen haben“. Nach dem Rückschlag hat man die Krone gerichtet und greift wieder an.

Es geht auch um das persönliche Trauma von Basta. Der hat einst als Trainer von Oberweikertshofen in der Landesliga 0:4 in Gundelfingen und zuletzt mit dem gleichen Ergebnis auch als Coach des Bayernligisten Garching verloren. „Ich bin nicht abergläubisch“, sagt Basta, der liebend gerne in seiner Bilanz etwas geraderücken würde.

Personell gab es gute und schlechte Nachrichten. Linus Radau ist wieder dabei und damit kann die zuletzt sehr gut harmonierende Viererkette wieder aufgeboten werden. Für Marc Zettl dagegen ist die Saison wahrscheinlich beendet. Nach dem vergangenen Spiel hatte er einen blutenden Fuß und wollte die offene Schnittwunde nähen lassen. Im Krankenhaus brachte die Untersuchung dann das Ergebnis, dass der Knochen angebrochen ist. Sollten die Garchinger Relegation spielen, könnte der Offensive Mittelfeldmann wieder eine Option werden. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Retzer - Kehl, Hofmaier, Ljubicic, Radau - Basta, Niebauer, Reich, Rohrhirsch - Thoss, Tambo (Sodji).