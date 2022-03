VfR Garching: Bastas Kabinenansprache wirkt

Von: Nico Bauer

„Die Ansprache hat gewirkt“, sagte Basta © Dieter Michalek

Drei Heimspiele binnen sieben Tagen bieten dem VfR Garching die frühzeitige Chance, sich aus dem Abstiegskampf zu verabschieden. Den ersten Schritt hat der Fußball-Bayernligist mit dem 2:1 gegen Hallbergmoos erledigt, nun kann der VfR mit einem Sieg an diesem Dienstag (18 Uhr) gegen den schwächelnden FC Deisenhofen den Nachbarn aus dem Süden des Landkreises überholen.

Garching – Die Lehre aus dem Hallbergmoos-Spiel sollte aber sein, dass 45 Minuten auf Bayernliga-Niveau nicht mehr reichen sollten. Trainer Nico Basta hofft auch, seinen Kabinenauftritt vom Sonntag gegen Hallbergmoos nie wiederholen zu müssen. Er habe seine Mannschaft fünf Minuten in Grund und Boden gebrüllt, um dann am Spielfeld wieder etwas herunterzukommen. „Die Ansprache hat gewirkt“, sagte Basta später nach einem letztlich ungefährdeten Sieg gegen arg coronageschwächte Hallbergmooser.

Neben dem Kabinengebrüll waren ein Wechsel in der ersten Hälfte und zwei zur Pause auch eine eindeutige Reaktion des Coaches. Wahrscheinlich dürfte sein, dass die Akteure der zweiten Hälfte erste Kandidaten für Deisenhofen sind. Allerdings werden die Garchinger bei den beiden Spielen, zwischen denen gerade einmal 49 Stunden Pause liegen, auch rotieren müssen. Zu den neun Ersatzspielern vom Sonntag kommt nun nach abgesessener Rotsperre auch Christian Wimmer dazu. Der komplett verfügbare Kader ist ein wichtiger Faktor in der Heimspielwoche (Dienstag Deisenhofen, Sonntag Dachau 65), in der sich die Garchinger gerne aus dem Abstiegskampf verabschieden möchten, um sich dann Richtung einstellige Tabellenplätze orientieren zu können.

Grundsätzlich haben derzeit beim VfR die Spieler die besten Karten, die die Mannschaft über alles stellen. Das ist auch der Grund dafür, dass der aus der U19 des FC Deisenhofen gekommene Alekzandar Sinabov derzeit ein absoluter Gewinner ist. Der Stürmer hat mit fünf Toren in zwölf Spielen eine beachtliche Quote in seinem ersten Jahr Herrenfußball. Gegen Hallbergmoos stand er zwei Mal im Rampenlicht. Trotz einer mäßigen Leistung markierte er das Siegtor und zweimal gewann der Mittelstürmer am eigenen Strafraum Bälle. Sinabov zeigte, wie man der Mannschaft helfen, wenn sie keinen Sahnetag erwischt hat. Dafür sollte ihm das Team nun einen Treffer gegen den Ex-Club auflegen.

Voraussichtliche Aufstellung: Retzer – Stubhan (Kehl), Thee (Hofmaier), Radau, Salassidis – Niebauer, Reich, Schön, Ljubicic (Wimmer) – Sinabov, Thoss (Loo).