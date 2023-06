VfR Garching: Basta wechselt drei Torschützen ein – „Tiefe Läufe bringen Tore“

Von: Nico Bauer

Der Sieg wurde eingewechselt: Joker Marc Sodji (l.) machte in der 89. Minute das 3:1 in Großschwarzenlohe. © Nico Bauer

Eine Halbzeit war man richtig schlecht – doch dann ließ der VfR Garching 45 Minuten die Muskeln spielen.

Garching – Mit dem 3:1 (0:1) beim SC Großschwarzenlohe steht der Fußball-Bayernligist mit eineinhalb Beinen in der zweiten und entscheidenden Relegationsrunde für den Klassenerhalt.

Die Erkenntnis des Hinspiels gegen den Landesligazweiten war, bei allem Respekt vor dem Gegner, dass man sich nur selbst schlagen kann. „Wir waren in der zweiten Halbzeit deutlich überlegen, weil wir das Tempo hochgehalten haben und damit den Gegner in Probleme gebracht haben“, sagte Trainer Nico Basta später. In der Aussage steckte zugleich das Fazit über die erste Hälfte mit mutlosem Schlafwagenfußball. Und zu dem ganz frühen Rückstand nach fünf Minuten sagte Basta, „dass das genau das war, was wir nicht wollten“.

Am Ende überwog das Positive beim Ergebnis, denn mit dem 1:3 war Großschwarzenlohe noch gut bedient. Immer wieder spielte sich der Gast durch, der Trainer konnte den Fußball des Siegers ganz einfach erklären: „Tiefe Läufe bringen Tore.“ Die Garchinger wissen, wie es geht, und müssen die Runde nun seriös zu Ende spielen. Nico Basta selbst hatte auch alles richtig gemacht, denn mit Yazid Tambo, Linus Radau und Marc Sodji wechselte er alle drei Torschützen ein.

Die Garchinger sollten den anfangs spaßbefreiten Abend im Frankenland als Warnung begreifen, dass eine gute Halbzeit in der nächsten Relegationsrunde nicht reichen wird. Der mögliche nächste Gegner ist noch offen – 1:1 trennten sich im ersten Relegationsspiel der SV Schwandorf-Ettmannsdorf und die SpVgg SV Weiden vor 1508 Zuschauern. Sofern der VfR Garching am Samstag (16 Uhr) zu Hause gegen Großschwarzenlohe seinen Job seriös beendet, dann die Basta-Elf, sich in Runde zwei schon einmal auf eine Megakulisse auswärts freuen. (nb)