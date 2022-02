VfR Garching: Beachtlicher Test in Rain - Alekzandar Sinabov sammelt Pluspunkte

Von: Nico Bauer

Hatte nur vier Feldspieler auf der Bank: Garchings Trainer Nico Basta. © Sven Leifer

Personell sah es bei der Bayernliga-Generalprobe nicht so rosig für den VfR Garching aus, aber sportlich war der letzte Test beachtlich.

Garching – Garching erarbeitete sich gegen den Regionalligisten TSV Rain ein am Ende völlig verdientes 1:1 (1:0). Bei dem Regionalligisten wurde erstmals wieder auf Naturrasen gespielt, der es in dieser Jahreszeit nicht mit dem heiligen Tennisrasen von Wimbledon aufnehmen kann. Nach einigen Wochen auf dem Garchinger Kunstrasen hatte der VfR mit der Umstellung Probleme und darüber hinaus passte nicht viel. Der TSV Rain ging durch Arif Ekin in Führung (26.) und hätte Mitte der ersten Hälfte auch um das eine oder andere Tor höher führen können.

Angesichts einiger Ausfälle hatten die Garchinger nur vier Feldspieler auf der Bank und mussten quasi unter Ligabedingungen durchspielen. Das hatte zur Folge. Dass sich das Team von Durchgang eins erheblich steigerte, um die Partie komplett zu drehen. Nach der Pause hatte der Regionalligist nur noch einen gefährlichen Torschuss und die Garchinger hatten mehrere Möglichkeiten, mit denen auch ein zweiter Treffer möglich war. Gefühlt hätte sich Rain ein 2:0 zur Pause verdient gehabt und Garching dann das 2:2 nach den beiden unterschiedlichen Halbzeiten.

Den Garchinger Ausgleich erzielte Alekzandar Sinabov (53.), der nicht nur wegen des Tores weitere Pluspunkte sammelte. Er spielte eine gute Vorrunde und ist ein heißer Kandidat für die Startelf beim ersten Punktspiel am kommenden Freitag (20.30 Uhr) beim FC Ingolstadt II. Der 19 Jahre junge Spieler hatte in der Vorrunde sechs Einsätze (ein Tor) und ist nun eine Option im Sturmzentrum für den Wiederbeginn der Bayernliga. Er hat einen Leistungssprung in der Vorbereitung gemacht. Am Freitag dürften Trainer Nico Basta aber auch einige Spieler mehr zur Verfügung stehen. Dann werden die Karten neu gemischt bei den Garchingern, die gegen vier Regionalligisten voll auf Augenhöhe mitgespielt haben. (NICO BAUER)