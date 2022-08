VfR Garching: Bayernliga oder Kreisliga? Dennis Niebauer muss sich entscheiden

Von: Nico Bauer

Dennis Niebauer spielte letzte Saison in der zweiten Mannschaft des VfR Garching. © LakoPress / Imago images

Nico Basta hat es dieser Tage nicht leicht, die passenden Worte zu finden. Der junge Trainer des VfR Garching betreut eine Mannschaft, die wie im Vorjahr wieder in den Abstiegssumpf der Bayernliga zu rutschen droht.

Garching – Dabei passen die Leistungen an sich, nur belohnt man sich zu wenig. Und mit dem kniffligen Auswärtsspiel beim SV Erlbach (Dienstag, 19.30 Uhr) wird die Aufgabe nicht leichter.

Auf dem Papier ist Erlbach ein Neuling, aber nahezu niemand in der Liga betrachtet das Team wie einen klassischen Aufsteiger. Erlbach ist bekannt und jeder weiß um die Herausforderung um die Auswärtsspiele im dortigen Waldstadion mit vielen Zuschauern und viel Hektik. Dazu kommt eine Mannschaft, die mit Garchings jüngstem Gegner Kirchanschöring verwandt sein könnte. Erlbach spielt auch zu Hause mit zwei Viererketten, bei denen man genau hinschauen muss, was die erste und was die zweite Kette des Bollwerks darstellt.

Der von Grund auf optimistische Garchinger Trainer Nico Basta hat keine Angst vor der Challenge, den Durchgang im engmaschigen Netz zu suchen. „Wir hatten auch gegen Kirchanschöring in der zweiten Halbzeit genügend Chancen, um das Spiel zu gewinnen“, sagt Basta. Mit diesem Wissen fährt er nun nach Erlbach und dazu kommt die Überzeugung, dass seine Schützlinge auch in Erlbach den Weg in den Strafraum finden.

Bei der zuletzt schwachen bis kläglichen Chancenverwertung gibt sich der Trainer aber auch selbstkritisch: „Wir sind derzeit der vielleicht dankbarste Gegner in der Liga.“ Damit meint er, dass kein Bayernligist Fehler so ungestraft lässt wie der VfR. Deshalb könne man sich auch nicht beschweren, dass es gegen Kirchanschöring eigentlich einen Elfmeter wegen Handspiels auf der Linie geben musste: „Wir brauchen uns da aber nicht laut beschweren, weil man den Ball aus fünf Metern auch einmal in das fast leere Tor rein schießen kann.“

Dennis Niebauer wird bei der Torejagd wohl erst ab der 46. Minute mitmachen. Die kickende Vereinslegende hat sich noch nicht entschieden, ob er die nächsten Monate in der Ersten oder Zweiten Mannschaft spielen wird. Mit Einwechslungen in der Bayernliga nach der Halbzeit wahrt der VfR die Option, das Niebauer in zwei Wochen beim Saisonstart der in die Kreisliga aufgestiegenen Reserve von Beginn an spielberechtigt ist. In den nächsten Tagen wird er für sich entscheiden müssen, wo er spielt und wo er aushilft. Für beide Mannschaften ist Dennis Niebauer ein massiver Gewinn. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Retzer - Kehl (Wimmer), Hofmaier, Basta, Salassidis (Ljubicic) - M. Niebauer, Thee, Reich (Wimmer), Perkuhn, Zettl - Rohrhirsch.