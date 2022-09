VfR Garching vor kniffliger Aufgabe - „Individuell sehe ich uns als besser besetzt an“

Von: Nico Bauer

„Wenn es Statistiken wie in der Bundesliga gäbe, würde keiner von uns Laufstrecken unter zwölf Kilometern haben.“ - VfR-Trainer Nico Basta © Leifer

Die Leistungen zuletzt waren gut, nur der Ertrag fehlte. Nach zwei Unentschieden wollen sich die Garchinger Fußballer nun mit einem Heimsieg gegen den FC Gundelfingen (Sonntag, 15 Uhr) belohnen.

Garching – Die Aufgabe gegen die Schwaben ist durchaus knifflig, weil Gundelfingen kompakt und konstant ist. Die Mannschaft ist etwas vergleichbar mit dem unangenehm zu spielenden SV Kirchanschöring, nur ist dieses Team offensiver ausgerichtet.

„Individuell sehe ich uns als besser besetzt an“, sagt der Garchinger Trainer Nico Basta. Nur hat Gundelfingen als Tabellensechster der Bayernliga Süd schon 17 Punkte auf dem Konto – und das sind zwölf Zähler mehr als Garching.

Der VfR dagegen muss nun aus dem Aufwärtstrend Zählbares machen. Zuletzt bei den 1:1-Unentschieden war man gegen Hallbergmoos die klar bessere Mannschaft und auch in Memmingen nahe dran am Sieg. Basta sieht in dem Remis einen kleinen Fortschritt: „Wir haben uns das Glück erarbeitet, nicht wieder in der 94. Minute zu verlieren.“ Memmingen hatte in der Nachspielzeit aus dem Nichts den Lucky Punch auf dem Fuß – und da kamen Erinnerungen ans Ismaning-Derby hoch, als der Nachbar von der anderen Isarseite mit einem Torschuss das Spiel auf den Kopf stellte.

In Memmingen registrierte der Trainer bei seiner Mannschaft deutliche Verbesserungen im Spiel gegen den Ball. Garching hat sich in das Spiel hineingekämpft und so das Heft des Handelns übernommen. „Wenn es Statistiken wie in der Bundesliga gäbe, würde keiner von uns Laufstrecken unter zwölf Kilometern haben“, glaubt Basta.

Personell wird sich gegen Gundelfingen nicht viel ändern. Riccardo Basta ist dieses Spiel noch in den Flitterwochen, weshalb die Lage in der Abwehr angespannt bleibt. Vorne wird Christoph Thoss immer mehr zur Option für die Startelf, nachdem er in Memmingen als Joker schon eine Riesenchance zum 2:1 hatte.

Nach dem Gundelfingen-Spiel wird auch Halil Bursa ein Thema. Der hochveranlagte Offensivspieler war bislang verletzt und hat im Mannschaftstraining nun seinen Rückstand weitestgehend aufgeholt. Trainer Nico Basta sieht in ihm einen Spieler, der den VfR auf dem Platz deutlich verstärken kann. In den nächsten Wochen sollten die Langzeitverletzten nun schrittweise in den Kader und auf den Platz zurückkehren. (nb)

VfR Garching: Retzer - Kehl, Hofmaier, Salassidis, Ljubicic - M. Niebauer, Wimmer, Perkuhn, Reich, Zettl - Masmanidis (Thoss).