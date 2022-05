VfR Garching feiert Klassenerhalt und beendet mit Sieg die Saison

Von: Nico Bauer

Der VfR Garching (l. Alekzandar Sinabov) feiert das erfolgreiche Ende einer erstaunlichen Saison. © Dieter Michalek

Das letzte Saisonpiel wurde am Samstag für den VfR Garching abgepfiffen – und man konnte wie geplant den Haken an die Saison machen.

Garching – Die Spieler klatschten ab, der Stadionsprecher wünschte allen einen schönen Somme – und fertig. Mit einem 2:0 (0:0) gegen den TSV Landsberg hat der VfR Garching den Klassenerhalt gesichert und wäre auch bei einer Niederlage dringeblieben dank der anderen Ergebnisse.

Auf dem Platz war durchaus zu sehen, dass die Gäste mehr die Sommerkick-Stimmung im Garchinger Sonnen-Seestadion verkörperten und der VfR noch punkten musste. Bei den Hausherren äußerte sich das allerdings eher mit einem defensiv stabilen Auftritt und der Sicherheitsvariante 0:0 zur Halbzeit. Man wollte die starken Einzelspieler des Gegners gar nicht erst auf die Idee bringen, dass man befreit spielen kann und dann gelegentlich auch einmal besonders schöne Tore fallen.

Nach der Pause stellten die Garchinger dann taktisch um und stärkten erfolgreich das Zentrum. „Das war unsere beste Halbzeit in der ganzen Saison“, lobte später Trainer Nico Basta seine Schützlinge.

Spät bekamen die Badegäste nebenan am Garchinger See das VfR-Lied („Für Kameradschaft steht Schwarz-Weiß“) in Dauerschleife zu hören, weil nach besonderen Aktionen auch mal voll aufgedreht werden darf. In der 69. Minute hatte Stephan Thee mit einem ganz tückischen Aufsetzer von der Strafraumgrenze getroffen und dabei den Torwart recht alt aussehen lassen.

Mit dem Anstoß war der Refrain des VfR-Songs noch nicht fertig und so spielte Landsberg drei Alibi-Kurzpässe mit musikalischer Untermalung. Im Pressing holten sich die Garchinger den Ball, dann schickte Thee per Steilpass Alekzandar Sinabov auf die Reise und weiter ging es mit der Beschallung. Zwischen den beiden Toren lagen rund 40 Sekunden und zwischen den beiden VfR-Songs keine zehn Sekunden.

Nach dieser irren Minute war der Klassenerhalt der Garchinger in der Bayernliga in trockenen Tüchern und das Los, am letzten Spieltag spielfrei zu sein, war doch kein Hindernis. Da parallel der SV Pullach bei Jahn Regensburg II mit 2:4 unterlag, wäre man auch im Fall einer Niederlage gesichert gewesen. Mit 45 Punkten sieht der Klassenerhalt aber schon gut aus nach einer Vorrunde, in der man einige Zeit auf dem letzten Platz mit der roten Laterne wedeln durfte.

VfR Garching – TSV Landsberg 2:0 (0:0). VfR Garching: Retzer - Wimmer (68. Stubhan), Hofmaier, Kelmendi, Salassidis - Thee (88. Krampus), Reich, Zettl (79. Kehl), Ljubicic (46. Gmell) - Schön, Sinabov (85. Thoss) Tore: 1:0 Thee (69.), 2:0 Sinabov (70.) Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden) Zuschauer: 150.