VfR Garching beim 0:5 „bodenlos“

Von: Nico Bauer

Teilen

Garching – „Wir waren bodenlos.“ Garchings Trainer Nico Basta reichten nach dem 0:5 (0:3) gegen den TSV Kottern drei Worte, um 90 Minuten Fußball hinreichend zu beschreiben. Man war chancenlos und auch bei aller Klasse des Gegners ist die Hoffnung auf den Klassenerhalt ohne Relegation ein gutes Stück weit abgestorben. Natürlich stellte Nico Basta auch die Klasse eines von der Regionalliga träumenden Gegners fest und die großen Schwierigkeiten gegen das mutige, aggressive Forechecking der Allgäuer.

„Kottern war zwei Nummern zu groß“, sagte Basta. Aber er musste auch feststellen, dass die Tore nach der Bayernliga nicht würdigen Fehlern gefallen sind. „Wir haben sieben Tore in zwei Spielen kassiert und fünf davon passierten aus Standardsituationen“, beschreibt der Trainer das größte Problem seiner Mannschaft.

Dazu kommt die ungewohnte Unsicherheit von Maximilian Retzer, der einer der besten Torhüter der Liga ist. Er ließ zwei Spiele hintereinander einen gefangenen Ball wieder fallen. Retzer-Patzer waren bis vor zwei Wochen unvorstellbare Ereignisse. Nico Basta redete nach dem Spiel nichts schön. Den Lattenkreuz-Kracher von Mike Niebauer wollte er nicht als potenziellen Gamechanger bewerten. „Das wäre ein Glückstor gewesen an diesem Tag“, sagte Basta. Kottern hätte wohl auch nach Rückstand an diesem tristen Abend gewonnen. „Wir müssen endlich wieder unsere Eier in die Hand nehmen“, spricht Basta in der klaren Fußballersprache aus, was zu tun ist. Der VfR Garching komme über die Grundtugenden des Fußballs, müsse den Zweikampf suchen, konsequent führen und gewinnen. „Wenn wir weiterhin die Zweikämpfe nicht annehmen, werden wir unsere Spiele verlieren“, macht der Trainer deutlich. Nach einem Zwischenhoch und nun zwei Niederlagen deutet wieder alles darauf hin, dass man Relegation spielen muss. Nach der unterirdischen Leistung gegen Kottern ist für den VfR-Trainer klar, „dass es so auch in der Relegation nicht reichen wird“. nb