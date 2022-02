Garching belohnt sich mit 2:0-Sieg

Von: Nico Bauer

VfR zeigt beim Sieg in Schwabmünchen eine starke Leistung.

Garching – Das war mal so richtig gut. Auch mit zwischenzeitlicher Unterzahl lieferte der VfR Garching eine überzeugende Leistung ab und gewann hochverdient 2:0 (1:0) beim TSV Schwabmünchen. Ex-Schlusslicht Garching hat nun auf den aktuellen Letzten Schwabmünchen satte elf Punkte Vorsprung.

Von Beginn an hatten die Garchinger die Lage voll im Griff, standen kompakt und ließen vor dem eigenen Tor nicht viel zu. Schwabmünchen hatte in der ersten Halbzeit nur einen Torschuss und der ging ein gutes Stück drüber. Auf der anderen Seite spielte der VfR seine Führung hervorragend heraus. Ein weiter Ball nach vorne wurde festgemacht und Mike Niebauer steckte den Ball geschickt durch die Abwehr durch zu Torschütze Christoph Thoss (29.). Das Garchinger Eigengewächs machte nach einem Derbytreffer in Ismaning sein zweites Saisontor.

Das Ärgernis einer guten, souveränen Halbzeit war die rote Karte für Linus Radau (45.) wegen Nachtretens. Der Garchinger wurde mehrfach am Trikot gezogen, bekam eigentlich seinen Freistoß und trat im Liegen nach. Auch wenn nicht ganz klar war, ob er den Gegner tatsächlich getroffen hatte. Nach gut einer Stunde war personell wieder alles ausgeglichen, weil Aracic für einen Schubser Rot sah. Die beiden Mannschaften lieferten sich kein hitziges Duell, die beiden Platzverweise waren persönliche Dummheiten.

In Unterzahl standen die Garchinger etwas defensiver, ließen den Schwabmünchenern den Ball und gerieten auch kein einziges Mal in Gefahr. Nach der roten Karte des Gegners wurde der VfR wieder aktiver und kam schnell zum 2:0. Stephan Thee schoss einen Freistoß, bei dem der Keeper nicht gut aussah und den Ball nach vorne abprallen ließ. Alekzandar Sinabov bedankte sich und staubte zum 2:0 ab (66.). Schwabmünchen hatte seine erste Großchance in der 87. Minute, aber da war die Sache schon so gut wie gelaufen. Ein 2:1 wäre richtig ärgerlich gewesen, weil die Garchinger davor mehrere Konter fuhren und drauf und dran waren, ein drittes oder gar viertes Tor zu erzielen.

Letztlich war der Sieg hoch verdient, nahezu nicht gefährdet und der Lohn war ein guter Tabellensprung. Der VfR hat sich von den Plätzen der Abstiegsrelegation mit vier Punkten schon etwas abgesetzt und die direkten Abstiegsränge sind acht Zähler entfernt.

Die Garchinger setzen damit ihre Entwicklung fort und nutzten am Sonntagnachmittag die Steilvorlage, nachdem die Mannschaften der hinteren Tabellenplätze diesmal kaum punkteten. NICO BAUER

TSV Schwabmünchen – VfR Garching 0:2 (0:1). VfR: Retzer - Kehl, Radau, Thee, Salassidis - Niebauer, Wimmer, Loo (46. Hofmaier), Reich (61. Stubhan) - Thoss (81. Schön), Sinabov (81. Mendama). Tore: 0:1 Thoss (29.), 0:2 Sinabov (66.). Rote Karten: Radau (45., Tätlichkeit), Aracic (62., Tätlichkeit). Schiedsrichter: Alexander Schuster (Hohenau). Zuschauer: 200.