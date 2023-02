VfR Garching bereit für den Auftakt

Von: Nico Bauer

Garchings Toni Schröter scheitert in dieser Szene am Dachauer Torwart. © Gerald Förtsch

1:0-Testspielsieg als gelungene Generalprobe für den Punktspielstart

Garching – Der VfR Garching ist bereit für die Bayernliga. Mit einem 1:0 (1:0)-Sieg gegen den TSV Dachau 65 hat der VfR die Generalprobe für den Ligastart am kommenden Wochenende bestanden.

Es gibt einige Zeichen der Zuversicht. Trainer Nico Basta registriert sehrzufrieden, dass man nach dem starken 4:0 gegen den Landesligisten Freising durch das frühe Tor von Robert Rohrhirsch (9.) erneut gewonnen hat und wieder ohne Gegentor geblieben ist. Die defensive Stabilität ist die Basis für die angestrebte Aufholjagd, um den Klassenerhalt ohne Relegation zu schaffen. Schon in der vergangenen Saison lebten die Garchinger von dem Wissen, dass sie mit einem Tor gewinnen oder unentschieden spielen können. Dieses Selbstverständnis ist wieder zurück in den Garchinger Köpfen. In der zweiten Saisonhälfte soll es deutlich schwerer werden, gegen die Schwarz-Weißen Tore zu erzielen.

Gegen die Dachauer hätte der VfR eigentlich deutlich höher gewinnen müssen, ließ aber einmal mehr beste Torchancen liegen. Der rote Faden der Testphase sind die viele Torchancen und die zu geringe Erfolgsquote. Allerdings spielte man nicht immer mit der vollen Kapelle und kann im Ernst der Liga personell noch etwas nachlegen. Die Chancenverwertung ist die letzte große Baustelle nach dem finalen Testspiel. Garching spielte drei verschiedene Systeme und kam in allen Formationen ganz gut zurecht. Deshalb hat Trainer Nico Basta bei der taktischen Ordnung wie der personellen Formation zusammen mit seinem Co-Trainer Valentin Vochatzer noch einige Fragen zu beantworten, bevor es kommenden Samstag in Kirchanschöring wieder um Punkte geht. Fest steht aber sicher: Der VfR ist heiß auf die Frühjahrsrunde der Bayernliga Süd. NICO BAURT