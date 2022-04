VfR Garching: Den Klassenerhalt nah vor Augen

Von: Nico Bauer

Martin Schön (r.) brachte den VfR Garching gegen den TSV Kottern mit 1:0 in Führung. Schön trifft im dritten Spiel hintereinander © Dieter Michalek

VfR Garching feiert eminent wichtigen 2:0-Sieg gegen den TSV Kottern.

Garching – Ganz ist der Klassenerhalt noch nicht geschafft, aber die Fußballer des VfR Garching haben das Ziel jetzt ganz nah vor Augen. Mit dem 2:0 (0:0) gegen den TSV Kottern hat der Bayernligist einen riesigen Schritt Richtung Ligaverbleib gemacht.

Vor dem Spiel mussten die Garchinger die vielen Rollen von Mike Niebauer neu vergeben. Der Kapitän war bislang immer Abräumer, Spielmacher und mentaler Leader. Auch wenn eine derartige Galionsfigur eine nicht gänzlich schließbare Lücke hinterließ, gelang das doch ganz gut. Auf der Doppelsechs konnte der angeschlagene Tino Reich auflaufen und neben ihm machte Routinier Stephan Thee auf der Doppelsechs ein Riesenspiel. Garchings Schlüssel zum Erfolg war eine sehr stabile Defensive, die 90 Minuten quasi nichts zu ließ und den Gästen quasi nicht den kleinsten Fehler angeboten hat.

Auf der anderen Seite wirkte der Gast ideenlos und war nicht wiederzuerkennen im Vergleich zu dem Hinspiel, indem man den Garchingern eine 4:0-Packung mit auf den Heimweg gab. Diesmal ging das Spiel in die andere Richtung, auch wenn es die neutralen Zuschauer nicht von den Plätzen riss. „Wir haben richtig gut gespielt“, sagte Trainer Nico Basta, „nur der letzte Pass kam nicht an.“

Somit ergab sich ein Spiel, in dem Garching das Geschehen kontrollierte, Kottern quasi nicht stattfand und es auf beiden Seiten nahezu keine Torszenen gab. Es war aber nicht überraschend, dass der spielentscheidende Fehler mit einem Missverständnis der Abwehr auf der Gegenseite passierte. Die Gerechtigkeit des Fußballs war dann das Dosenöffner-Tor von Martin Schön (53.), der nun drei Spiele in Serie getroffen hat und mit sieben Toren nun auch Garchings bester Torschütze der Saison ist. Nach einem holprigen Start ist der offensiv vielseitige Spieler nun in Garching angekommen und hat sich im Saisonfinale zu dem vor dem Kasten eiskalten Unterschiedsspieler entwickelt. „Es ist echt schade, dass bei uns in der Bayernliga die gelaufenen Kilometer der Spieler nicht gemessen werden“, sagte Basta später. Schön wäre mit einer unfassbaren Laufleistung auch da Mann des Tages gewesen. Erst spät in der Nachspielzeit leisteten sich die Gäste noch einen Patzer mit Slapstick-Potenzial, bei dem der eingewechselte Monty Mendama sich anständig bedankte und nur noch den Ball ins leere Tor schieben musste. Damit haben die Garchinger nun die 40 Punkte voll und wären nach einem bis zwei weiteren Siegen auch rechnerisch gesichert. Der größte Druck im Abstiegskampf ist weg.

VfR Garching - TSV Kottern 2:0 (0:0).

VfR Garching: Retzer - Stubhan (90.+5 Kehl), Hofmaier, Kelmendi, Ljubicic - Reich, Thee, Loo (64. Masmanidis), Zettl (90. Mendama) - Sinabov (90.+3 Gmell), Schön. Tore: 1:0 Schön (53.), 2:0 Mendama (90.+2). Schiedsrichter: Fabian Kilger (Mauth). Zuschauer: 120.

