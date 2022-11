VfR Garching: Dennis Niebauer verschießt Elfer zum Sieg

Von: Nico Bauer

Chancen zum Sieg in Rosenheim vergeben: Der Garchinger Dennis Niebauer (weiß) vergibt einen Strafstoß. © LakoPress / Imago images

In der Winterpause haben die Garchinger Fußballer viel Zeit zum Nachdenken, dabei werden sich immer wieder an die letzte Szene vor der Weihnachtsruhe erinnern. Beim Tabellenletzten TSV 1860 Rosenheim verpassten sie den Sieg durch einen verschossenen Elfmeter samt unfassbarer Vorgeschichte und fuhren mit einem 1:1 (1:1) heim.

Garching - In der 90. Minute eines zwischenzeitlich sehr wilden Spiels war das Kopfballtor von Mike Niebauer aus ganz kurzer Distanz eigentlich nur noch Formsache. Mit einem Kung-Fu-Tritt zwischen Oberarm und Kopf verhinderte Malik Salkic das Tor. Der Ball fiel nun vor die Füße von Roman Gertsmann, der ihn über die Linie drückte. Weil der Schiedsrichter das Tor nicht sah, pfiff er einen Elfmeter. Vom Linienrichter kam der Funkspruch „Vorteil und Tor“ zu spät. Rosenheims Salkic sah für das Foul am Rande der Tätlichkeit die Rote Karte und Garching musste nur den Elfmeter verwandeln, um dieses Spiel zu gewinnen und bis auf einen Zähler an Dachau (Tabellen-14.) heranzukommen.

Mit dem in der 59. Minute eingewechselten Dennis Niebauer hatten die Garchinger auch die Elfmeter-Vereinsikone auf dem Platz. Die Mannschaft entschied sich für ihn, doch der Torwart ahnte die Ecke und hielt. Später im Elfmeterschießen für die Totopokal-Qualifikationsrunde hielt der 60er noch weitere Elfer.

Der VfR Garching musste sich vorwerfen lassen, nur eine Halbzeit lang ordentlich Fußball gespielt zu haben. In der ersten Hälfte war er deutlich überlegen und hatte auch seine offensiven Momente, um das Spiel frühzeitig auf Spur zu bringen. Bei einem Garchinger 2:0 zur Pause hätte sich niemand beschweren können. Tatsächlich konnte die U13 des VfR nur einmal jubeln. Die Mannschaft bestritt in Rosenheim ein Freundschaftsspiel und feuerte dann die Erste lautstark an. In der 24. Minute köpfte Bastian Hofmaier eine Ecke zum 1:1 ins Tor. Vier Minuten zuvor waren die Rosenheimer aus dem Nichts in Führung gegangen.

Der Rest des Spiels hatte mit Bayernliga nur noch am Rande zu tun. In der zweiten Hälfte gab es ein wildes Gekicke mit kaum noch strukturiertem Fußball auf einem allerdings auch ganz schlechten Platz. Erst das Finale war großes Kino. Nach dem verschossenen Foulelfmeter hatte Rosenheim in der Nachspielzeit noch einen Matchball zum Sieg. (NICO BAUER)

TSV 1860 Rosenheim – VfR Garching 1:1 (1:1).

VfR: Retzer - Ljubicic (75. Gertsmann), Hofmaier, Basta, Salassidis - Wimmer (59. D. Niebauer), M. Niebauer - Kehl, Vochatzer, Gmell (57. Masmanidis) - Tambo.

Tore: 1:0 Demolli (20.), 1:1 Hofmaier (24.) – Rot: Salkic (90., grobes Foulspiel) – Bes. Vorkommnis: D. Niebauer scheitert mit Foulelfmeter am Torwart (90.).

Schiedsrichter: Moritz Fischer (Ebermannsdorf) – Zuschauer: 155.