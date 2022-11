VfR Garching: Effektiv rennen und kämpfen beim Spielverderber

Von: Nico Bauer

Maximilian Retzer Fällt der Garchinger Torhüter aus, müsste schlimmstenfalls ein Feldspieler ins Tor.� © Fupa

Die letzten 90 Bayernliga-Minuten haben es in sich für den VfR Garching. Beim Tabellenletzten TSV 1860 Rosenheim (Samstag, 14 Uhr) entscheidet sich, mit wie viel Aufholbedarf man die Wintervorbereitung aufnehmen wird.

Garching – Nach dem aktuellen Stand der Dinge dürfte der 14. Platz in der Süd-Bayernliga reichen, um den direkten Klassenerhalt zu schaffen. Garching wird auf Rang 15 überwintern, aber der Abstand zu dem Platz davor kann extrem variieren, zumal Dachau (14.) und Erlbach (13.) gegeneinander spielen. Gewinnen die Garchinger beim Letzten, könnte man im Idealfall bis auf einen Punkt an Dachau herankommen. Verliert der VfR in Rosenheim, könnte der Abstand bei einem Dachauer Erfolg auf sechs Zähler anwachsen. Und das wäre eine gewaltige Hausnummer.

Rosenheim war zuletzt eine Art Spielverderber, weil es Beton anrührt, die Bälle hoch nach vorne bolzt und teilweise auf die Offensive verzichtet. In den vergangenen sieben Spielen der Rosenheimer gab es zweimal ein 0:0 und zwei 0:1-Niederlagen. Bei zwei Remis und fünf Niederlagen schossen die 60er gerade einmal zwei Tore. Trainer Nico Basta bekam den Ratschlag, dass man effektiv sein sollte.

„Wir haben gerade katastrophale Voraussetzungen für ein extrem wichtiges Spiel“, sagt der Garchinger Trainer Nico Basta zur Lage in seinem Team. Nach dem 2:1-Überraschungssieg gegen Deisenhofen waren die Übungseinheiten qualitativ topp, aber es fehlten wichtige Leute. So fällt auch Marc Perkuhn diesmal sicher aus, während Torwart Maximilian Retzer, Spielmacher Mark Zettl und Stürmer Yazid Tambo stark bis sehr stark fraglich sind. In der Offensive macht sich der Garchinger Trainer nicht ganz so große Sorgen, weil er da personelle Alternativen an der Hand hat. In den vergangenen Tagen hat der Spanier Ayoub Garbija einen enormen Sprung gemacht und könnte deshalb nun eine Chance bekommen.

Im Tor gab Retzer am Donnerstag Entwarnung, aber Plan B kann extrem kurios werden. Da der zweite Keeper Can Altin auch verletzt ist, müsste Fabian Schmid aus der Zweiten Mannschaft ins Tor. Dahinter kommt der 17 Jahre junge Stanislav Stankic aus der U19, der schon die Herren-Sondergenehmigung bekam. Darüber hinaus könnte auch ein Feldspieler ins Tor gehen.

Sportlich sind die Garchinger vorbereitet, dass sie den defensivsten Gegner der vergangenen Jahre bespielen müssen. Dazu müssen sie sich auf einen extrem schwer bespielbaren Platz vorbereiten, auf dem die Faktoren Rennen und Kämpfen gefordert sind. Rosenheim wird ein Geduldsspiel und das 0:0 zuletzt von Deisenhofen beim Letzten sollte Warnung genug sein, dass dieses bedeutsame Match alles andere als ein Selbstläufer ist. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Retzer - Ljubicic, Hofmaier, Basta, Salassidis - Wimmer, Niebauer, Masmanidis, Kehl (Zettl), Garbija - Tambo (Gertsmann).