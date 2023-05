VfR Garching: Ein 3:0 fürs Selbstvertrauen

Von: Nico Bauer

Mann der ersten Halbzeit: Abwehrchef Sebastian Hofmaier (Nr. 14) markiert zwei Treffer für Garching. © Gerald Förtsch

Es trafen sich zwei Mannschaften, für die die Saison erst in zehn Tagen richtig beginnt. Der VfR Garching nahm im Duell der Bayernliga-Abstiegsreleganten gegen Tabellennachbarn Türkspor Augsburg den klaren 3:0 (3:0)-Sieg gerne mit zum Selbstvertrauen-Tanken. Und vielleicht hilft das auch etwas, sollten sich die beiden Clubs in der Relegation begegnen.

Garching – Der Mann der ersten Halbzeit war Sebastian Hofmaier, der eigentlich als unumstrittener Abwehrchef für die Torverhinderung zuständig ist. Diesmal war er das erste Ziel für Eckbälle und er verwandelte alles, was kam. Schon vor der Pause hatte er die Saisontore vier und fünf verbucht. Hofmaier traf in der 8. Minute klassisch per Kopf nach einer Ecke. Mit dem Pausenpfiff war er nach einer weiteren Ecke im Strafraumgewühl der Schnellste und schoss ein Törchen mit dem Fuß. Dazwischen zeigte Roman Gertsmann beim 2:0 (30.), was in die Tiefe geschickte Vollblutstürmer mit dem Ball machen sollten.

Die Garchinger traten zwar in einer eher experimentellen Formation an, aber die machte ein gutes Spiel, dominierte den Gegner und hatte alles im Griff. Die Führung ging auch in dieser Höhe in Ordnung und es gab Spieler, die sich für die Relegation angeboten haben. Die in der zweiten Saisonhälfte lange fehlende Niko Salassidis bekommt nun genau rechtzeitig zu den wichtigsten Spielen des Jahres Spielpraxis und Wettkampfhärte.

Zur Halbzeit wechselten die Augsburger gleich viermal und das hatte schon so etwas von Testspiel, wo höherklassige Vereine dann auch gerne elfmal wechseln. In der zweiten Hälfte hatte die Partie dann auch so ein bisschen Freundschaftsspielcharakter mit noch einigen Standards der Garchinger und einmal hätte der VfR einen Elfmeter bekommen können. Aber das alles hatte sportlich nicht so den großen Wert. Unter dem Strich war das 3:0 leistungsgerecht und nun wartet man gespannt auf den kommenden Sonntag, wenn die vier Relegationsgruppen zwischen Landesliga und Bayernliga gebildet werden. In zwei Mittwoch-Samstag-Runden wird dann ein Platz in der Bayernliga ausgespielt. (nb)

VfR Garching - Türkspor Augsburg 3:0 (3:0).

VfR: Retzer - Ljubicic, Hofmaier (87. Seeger), Wanzeck, Salassidis (60. Kehl) - Vochatzer (60. Basta), Reich, Gmell (71. Djeukam), Rohrhirsch, Perkuhn (77. Thoss) - Gertsmann.

Tore: 1:0 Hofmaier (8.), 2:0 Gertsmann (30.), 3:0 Hofmaier (45.).

Schiedsrichter: Johannes Wagner (DJK Ingolstadt) – Zuschauer: 100.