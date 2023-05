VfR Garching: Einspielen für die Relegation

Von: Nico Bauer

„Ich bin optimistisch, dass etwa 15 Spieler bei uns bleiben“, sagt Trainer Nico Basta (rechts). © Gerald Förtsch

Dieses Jahr braucht der VfR Garching die Relegation, um die Zukunft in der Fußball-Bayernliga zu sichern. Trainer Nico Basta macht vor dem Gastspiel in Nördlingen (Samstag, 15.30 Uhr) aber deutlich, dass die Entscheidung noch nicht gefallen sei und es noch Überraschungen geben könne.

Garching – Die zwei Plätze und neun Punkte von Garching entfernten Nördlinger würden mit einem Sieg den Haken unter den direkten Klassenerhalt machen. Für den VfR ist Dachau 65 auf Rang 14 maximal erreichbar. Bei sechs Punkten Abstand und dem verlorenen direkten Vergleich ist diese Option aber auch eher Theorie. „Sollten am Saisonende zwei Punkte fehlen, wollen wir uns nichts vorwerfen“, sagt Basta.

Der Trainer sieht die letzten drei Saisonspiele gegen Nördlingen, Türkspor Augsburg und 1860 München II aber auch als wichtig an, „um dann in der Relegation die beste Form zu haben“. Das eine oder andere taktische Element soll noch getestet werden. In Nördlingen werden weiter Leistungsträger fehlen, die zu den Entscheidungsspielen dann alle wieder da sein werden. Mittelstürmer Yazid Tambo wird noch etwas in Watte gepackt.

Nico Basta ist beim VfR Garching so etwas wie der Trainer-Manager nach dem englischen Vorbild. In seiner zweiten Funktion befinden sich Gespräche mit dem Kader auf der Zielgeraden. „Ich bin optimistisch, dass etwa 15 Spieler bei uns bleiben, sagt Basta. Erste Erfolge hatte er mit den Verlängerungen von Bastian Hofmaier, Marc Sodji und Christoph Thoss. Innenverteidiger Hofmaier ist seit Jahren Stammkraft und eine Führungsperson. Sodji und der Garchinger Thoss haben von der eigenen Jugend den Sprung nach oben geschafft. Dem ehemaligen U19-Trainer Nico Basta ist diese vereinsinterne Entwicklung sehr wichtig. In den kommenden Tagen dürften weitere Entscheidungen der anderen Spieler folgen. Derzeit müssen die Garchinger parallel die Zukunft für Bayern- oder Landesliga planen. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Bals - Kehl, Hofmaier, Wanzeck, Ljubicic - Basta, Wimmer, Djeukam, Rohrhirsch, Thoss - Gertsmann.