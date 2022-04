VfR Garching fährt entspannt zum schwächelnden Spitzenreiter

Von: Nico Bauer

Teilen

Innenverteidiger gesucht: Wer unterstützt Sebastian Hofmaier in Hankofen? © Dieter Michalek

Spiele auswärts beim Tabellenführer haben in der Regel so etwas von Himmelfahrtskommando, aber ganz so aussichtslos dürften die Fußballer des VfR Garching an diesem Samstag (16 Uhr) nicht bei der SpVgg Hankofen-Hailing antreten. Der Tabellenführer schwächelt gerade, hat ordentlich Druck auf dem Kessel und die Garchinger können dagegen relativ befreit aufspielen.

Garching – In der Winterpause hatte die Bayernliga schon unisono den Hankofenern zur Meisterschaft gratuliert und oben in der Tabelle nur noch Platz zwei diskutiert. Mit einem Sieg, drei Unentschieden und zwei Niederlagen nach der Winterpause hat der Erste seinen Zauber verloren und muss nun in die Spur kommen, um nicht doch noch abgefangen zu werden.

Garchings Trainer Nico Basta sah vor Ort die 1:3-Pleite der Niederbayern in Pullach und am Fernsehen auch das trostlose 0:0 gegen Dachau. „Ich habe ein ganz gutes Gefühl“, sagt Basta. Er weiß, dass der Spitzenreiter vor seinen vielen Zuschauern nun dringend liefern muss, um nicht doch noch den Traum von der Regionalliga platzen zu lassen.

In der Vorrunde waren die Hankofener meist auch nicht so überlegen, wie es um die 20 Punkte Vorsprung in der Tabelle vermuten ließen. Man lebte in engen Spielen von den Topstürmern Lermer (18 Tore) und Wagner (elf Tore), die mit genialen Einzelaktionen oder gnadenlos genutzten Halbchancen den Unterschied machen. Nach der Winterpause stehen ein Treffer von Lermer und ein verschossener Elfer von Wagner zu Buche. Das macht den Garchinger Trainer zuversichtlich, dass in diesem Bonusspiel, in dem vom VfR niemand groß etwas erwartet, Punkte drin sind.

Garchings größte Frage ist die nach den beiden Innenverteidigern, also die Formel Basti Hofmaier plus Mister X. Stephan Thee und Linus Radau werden ziemlich sicher ausfallen und bei Ari Kelmendi stehen die Chancen 50:50. „Wenn drei von vier Innenverteidigern ausfallen, dann machen sich viele Trainer in die Hose“, sagt Nico Basta, „ich aber nicht.“ Sollte der Fall eintreten, „dann stelle ich irgendeinen Kämpfer hinten rein“. Mike Niebauer, der Kopf des Garchinger Spiels, wird das aber sicher nicht sein. Ihn braucht die Mannschaft als ordnende Hand in der defensiven Mittelfeldzentrale. Schließlich dürfte es die Garchinger Philosophie sein, Hankofen lieber weit vom eigenen Strafraum zu halten. Denn klar ist auch, dass man sich auf die anhaltende Ladehemmung des Sturmduos Lermer/Wagner nicht verlassen sollte. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Retzer – Kehl, Hofmaier, Kelmendi, Ljubicic – Niebauer, Reich, Zettl, Schön, Wimmer (Stubhan) – Sinabov.