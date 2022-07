VfR Garching zu Gast beim Tabellenführer: Alles richtig gemacht – bis aufs Ergebnis

Von: Nico Bauer

Gut gespielt, aber nicht obenauf: Garchings Stephan Thee (im weißen Dress) beim Bodenzweikampf mit dem Deisenhofner Siegtorschüttzen Arian Kurmeha. Foto: Robert Brouczek © Robert Brouczek

Der VfR Garching verliert die nächste Partie in der Bayernliga Süd. Auch im Spiel gegen den FC Deisenhofen stimmte alles, nur das Ergebnis nicht.

Garching – Es gibt gerechtere Sportarten als Fußball. Nach dem 1:0 (0:0) des FC Deisenhofen gegen den VfR Garching waren zwei Fakten nicht zu diskutieren. Deisenhofen hat nicht gespielt wie der Tabellenführer mit neun Punkten und Garching nicht wie der Letzte mit null Punkten.

Der VfR hatte schon im ersten Heimspiel in Schalding eine klasse Partie gespielt, und in Deisenhofen legte man eher noch einmal ein paar Prozente drauf. Die Garchinger arbeiteten gegen die derzeit offensivstärkste Mannschaft der Bayernliga sehr diszipliniert und ließen für den Gegner eher Halbchancen zu, die für einen Torwart der Klasse von Maximilian Retzer kein Hexenwerk sind. Gleich in den ersten Minuten hatte Robert Rohrhirsch die beste Chance der ersten Hälfte, als er aus zehn Metern danebenzielte. Dieser Abschluss hatte die Gefahr eines Elfmeters.

FC Deisenhofen spielte nicht wie ein Tabellenführer - Siegtor fällt erst in der 69. Minute

Noch extremer wurde es nach gut einer Stunde, als Marc Perkuhn seine bärenstarke Leistung mit dem ersten Bayernligator der Karriere hätte krönen müssen. Der aus Unterhaching gekommene Offensivmann chippte den Ball sexy über den Torwart, lief alleine auf das leere Tor zu – und schob den Ball daneben. Nach dem Spiel entschuldigte sich der junge Mann in der Kabine bei der Mannschaft und wird die kommenden Tage noch von dem Fehlschuss träumen. Gerade Perkuhn hätte dieses Tor für seine Leistungen so sehr verdient gehabt.

„Ich kann meiner Mannschaft nichts vorwerfen.“

Der FC Deisenhofen schaffte das, was Tabellenführer gerne machen, wenn es einmal nicht läuft. In der 69. Minute verzeichnete der FCD den ersten Torschuss der zweiten Hälfte, aber der war drin – und die Kombination zuvor über drei Stationen war ein fußballerisches Träumchen. Adrian Kurmehaj musste am langen Pfosten nur noch den Fuß hinhalten. Als Garching alles nach vorne warf, hatte Deisenhofen noch ein Brett, als die Schüsse an den Pfosten und an ein Verteidigerbein auf der Linie gingen.

„Ich kann meiner Mannschaft nichts vorwerfen“, meinte später der Garchinger Trainer Nico Basta. Man habe eigentlich alles richtig gemacht, hatte die besseren Torchancen und blieb nur unbelohnt. Nach dem schwachen Auftritt zu Hause gegen Dachau 65 war die Reaktion beeindruckend. Nur das Ergebnis stimmte nicht. (Nico Bauer)

FC Deisenhofen - VfR Garching 1:0 (0:0).

VfR: Retzer - Kehl, Hofmaier, Basta, Salassidis - Wimmer (46. M. Niebauer), Thee, Perkuhn (81. Sodji), Zettl (62. Gmell), Rohrhirsch (76. Masmanidis) - D. Niebauer.

Tor: 1:0 Kurmehaj (69.).

Schiedsrichterin: Angelika Söder (Ochenbruck).

Zuschauer: 150.