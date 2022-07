Mammutaufgabe für VfR Garching: Nach zwei Niederlagen wartet Spitzenreiter Deisenhofen

Robert Rohrhirsch Der Neuzugang setzt in der Offensive Ausrufezeichen. Foto: Archiv

Weiße Fahne wird nicht gehisst

Von Nico Bauer schließen

Nach zwei Niederlagen zum Start kommt es jetzt ganz dick für den VfR Garching. Am Samstag (14 Uhr) geht die Reise zum FC Deisenhofen.

Garching – Garching muss gegen den FC Deisenhofen antreten, der mit sechs Punkten und 8:2 Toren die Nummer eins der Bayernliga ist. Für den VfR geht es darum, gute Phasen zu einem guten Spiel auszubauen.

Nach dem 2:3 gegen Dachau 65 hat sich der Garchinger Trainer Nico Basta das frühe 0:1 in der vierten Minute bis zum Erbrechen angesehen. „Das war eine einzige, eineinhalb Minuten andauernde Fehlerkette“, stellt der Trainer fest. Beim zweiten Tor in Minute acht war Garching jenseits von Gut und Böse, weil es drei freie Angreifer nicht einmal in der Kreisliga gibt. Diese frühen Fehler kosteten letztlich das Spiel und im ersten Training danach gab es erst einmal eine halbe Stunde Redebedarf.

Auf der anderen Seite machten die ersten beiden Spiele in Teilbereichen auch Hoffnung. In Schalding-Heining stimmte es defensiv und die fast mit einem Punkt gekrönte Aufholjagd gegen die Dachauer zeigte, dass die Mannschaft moralisch und konditionell gut dabei ist.

Zudem haben die beiden Garchinger Neuzugänge Marc Perkuhn und Robert Rohrhirsch schon Ausrufezeichen gesetzt und beim offensiven Personal die Nase vorne. Rohrhirsch belohnte sich mit seinem ersten Tor für ansprechende Leistungen und Perkuhn hat enormes Potenzial, das Lust auf mehr macht.

Mit Blick auf die vom ehemaligen Unterföhringer Trainer Andreas Pummer trainierten Deisenhofner ist beim VfR der Coach Nico Basta nicht gewillt, gleich mit der weißen Fahne einzulaufen. „Bei uns im Verein gibt es vielleicht schon den einen oder anderen, der sagt, dass wir dort nichts holen können“, sagt Basta. Die Außenseiterrolle nimmt er an und verweist darauf, dass auf dem ausgeglichenen Level der Bayernliga Kleinigkeiten den Unterschied machen können. Der VfR Garching muss zulegen, aber er ist nicht zu weit weg von den ersten Bayernligapunkten. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Retzer - Kehl, Hofmaier, Basta, Salassidis - Wimmer, Thee, Perkuhn, Zettl, Rohrhirsch - D. Niebauer.