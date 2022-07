VfR Garching feiert Schützenfest und ist bereit

Von Nico Bauer schließen

Garching – Der VfR Garching schießt sich warm für die Bayernliga. Nach einem 2:0-Erfolg beim FC Moosinning gab es nun ein Schützenfest mit 14:0 gegen den SV Planegg-Krailling. Auch wenn man den hohen Sieg gegen einen unterklassigen Gegner nicht überbewerten darf, war das schon ein Zeichen, dass man an den offensiven Problemen der vergangenen Saison arbeitet.

Gegen Planegg machte Roman Gertsmann gleich sechs Tore und bewies, dass der Mann ziemlich gut weiß, wo das Tor steht. Der bisherige Bezirksliga-Torjäger hat zwar noch Gewöhnungsprobleme mit dem Tempo, aber Gertsmann könnte in dieser Saison definitiv ein wichtiger Faktor werden. In der Vergangenheit fehlte die Option mit so einem klassischen Brecher im Sturmzentrum. Gegen den Kreisligisten Planegg-Krailling trafen zudem Philipp Gmell (2), Matija Milic, Quentin Kehl, Mark Zettl oder Christian Wimmer. Zuvor beim Test gegen Moosinning waren Sebastian Hofmaier und Robert Rohrhirsch erfolgreich. Rückkehrer Rohrhirsch hatte zuvor schon beim 1:1 in Kaufering den Ausgleich gemacht. Die Torschützen in der Breite machen durchaus Hoffnung und Lust auf den Start gegen den SV Schalding-Heining.

Der Trainer wählte bewusst einen Vorbereitungsstart mit Regionalligisten, um jungen Neuzugängen schnell das gehobene Niveau nahe zu bringen. Zuletzt sollte man mit eigenem Ballbesitz Selbstvertrauen tanken. Dieser Plan ging weitgehend auf, wobei der eine oder andere Zugang noch etwas Zeit brauchen wird, um Bayernliga-Level zu erreichen. „Eine Woche Vorbereitung mehr wäre nicht schlecht gewesen“, sagt Trainer Nico Basta mit Blick auf den Start gegen den Regionalliga-Absteiger SV Schalding-Heining, „aber da sind wir nicht die einzigen, die so denken.“ Er sieht seine Schützlinge bei etwa 75 Prozent Leistungspotenzial.

Aktuell stehen die Garchinger kurz vor der Verpflichtung von Marc Perkuhn. Der 19-Jährige gehörte die letzten beiden Spielzeiten dem U19-Bundesligakader der SpVgg Unterhaching an. Derzeit müssen nur noch letzte Details geklärt werden, bevor diese Personalie ganz offiziell ist. Mit Halil Bursa vom Bayernligisten Türkspor Augsburg bekamen die Garchinger noch einen weiteren Offensivspieler dazu. In der vergangenen Saison hatte er in der Bayernliga elf Einsätze und erzielte dabei zwei Tore. Zuvor wurde der 22 Jahre junge Münchner in der Jugend von Türkgücü München ausgebildet. Damit sollten die Schwarz-Weißen nun in der Breite des Kaders deutlich zugelegt haben. nb