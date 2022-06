VfR Garching: Trainer Nico Basta setzt auf seinen Bruder

Spannende Mischung bei Neuzugängen

Von Nico Bauer schließen

In überschaubarem Umfang Stammkräfte verloren und dies personell mit spannenden Zugängen zu kompensiert: Das ist die Situation beim Fußball-Bayernligisten VfR Garching.

Garching – Zum ersten Mal plant der junge Fußballtrainer Nico Basta (30) seinen Bayernligakader, und das war eine ambitionierte Aufgabe angesichts der arg beschränkten Möglichkeiten des VfR Garching. Dem Trainer-Manager des Bayernligisten ist es gelungen, nur überschaubar Stammkräfte zu verlieren und das personell mit durch spannenden Zugängen zu kompensieren.

Schmerzhaft, aber logisch ist der Wechsel des jungen Stürmers Alekzandar Sinabov zum TSV Buchbach. Nico Basta hält große Stücke auf den Angreifer und traut ihm auch den nächsten Schritt von der Regionalliga in den Profifußball zu.

Eher überraschend war dagegen der Abschied von Martin Schön, der erst in Rückrunde richtig in Garching ankam und dann auch wichtige Tore schoss. Er übernimmt nun beim TSV Dachau 65 als spielender Co-Trainer Verantwortung. Auch Wandervogel Ari Kelmendi zieht zu den Dachauern, wo sein Bruder Lirim kickt.

Weitere Abgänge sind Matthew Loo (TSV Rain), Kubilay Celik (vermutlich Eintracht Karlsfeld), Dominic Dachs (FC Moosinning), Nam Nguyen und Bryan Stubhan (beide Ziel unbekannt). Dazu könnte noch Tino Reich kommen, der ein Probetraining bei Greuther Fürth demnächst absolviert.

Riccardo Basta wird spielender Co-Trainer

Der Königstransfer der Garchinger stand in der vergangenen Saison schon am Spielfeldrand. Riccardo Basta ist der Bruder und Co-Trainer von Chefcoach Nico Basta. Er wird nun zum spielenden Co-Trainer und kann im Zentrum viele Positionen spielen, den VfR also massiv verstärken. Der ehemalige Spieler des FC Bayern war dort eine große Nummer der zweiten Mannschaft, schnupperte an die Profis heran und wurde dann durch Verletzungen gestoppt. Zuletzt spielte Basta beim TSV Sauerlach und war in Garching bei Trainingsspielen stets einer der Besten.

Im Tor duelliert sich Maximilian Retzer künftig mit Fabio Rasic, der vom Nachbarn FC Ismaning kommt. Weitere Zugänge sind Robert Rohrhirsch (SE Freising, Mittelfeld), Marc Sodji (eigene U19, Mittelfeld), Matija Milic (TuS Wolfratshausen, Außenbahn), Moritz Kiener (FC Ismaning, Außenbahn) und Stürmer Roman Gertsmann (FC Alte Haide München)

Die Garchinger bleiben mit dem wohl kleinsten Etat aller Bayernligisten auch notgedrungen ihrer Linie treu, junge Talente weiter zu entwickeln. Nico Basta nimmt in der Saisonvorbereitung – in einem ersten Testspiel unterlag der VfR 0:4 (0:3) gegen den Regionalligisten TSV Rain/Lech – auch mehrere Spieler aus der zweiten Mannschaft und der eigenen U19 dazu, um zu sehen, wer künftig Bayernliga spielen könnte.

Roman Gertsmann hat ehrgeizige Ziele

Eine ziemlich spannende Personalie ist Roman Gertsmann, der immer unterklassig aktiv war und in der vergangenen Saison für den Bezirksligisten Alte Haide 19 Tore in 25 Spielen erzielte. Der Angreifer hat noch nie in der Bayernliga gespielt und möchte im Herbst seiner Karriere, kurz vor dem Erreichen der 30 Jahre, den Schritt ganz oben noch einmal versuchen. In der Garchinger Mannschaft sind einige Spieler ziemlich überzeugt, dass der klassische Mittelstürmer in der neuen Saison groß herauskommen kann.

Mit den aktuellen Zu- und Abgängen steht der Kader nun zu ganz großen Teilen. Damit hat Nico Basta trotz schwieriger Voraussetzungen etwas geschafft, was zuletzt in Garching anders lief. Zum Trainingsbeginn steht der Kader – jetzt folgen nur noch Feinkorrekturen bis zum Ende des Transferfensters.