VfR Garching mit Galaauftritt gegen Haching - Ergebnis hätte auch anders aussehen können

Von: Nico Bauer

Nico Basta sieht gegen Unterhaching eine Partie auf Augenhöhe © Fupa

Grundsätzlich hört es sich richtig gut an, dass der VfR Garching mit 1:3 (0:1) achtbar verloren hat gegen die SpVgg Unterhaching. Nach 90 intensiven Testspielminuten musste der Regionalligist aber froh sein, überhaupt gewonnen zu haben gegen einen bärenstarken VfR Garching.

Garching – Das in Poing ausgetragene Testspiel kam nur sehr spontan zustande und VfR-Trainer Nico Basta hatte nach einem intensiven Training am Vortag Sorge, man könne gegen einen übermächtigen Gegner schwer einbrechen. Das war das Gefühl vor dem Spiel und danach platzte der junge Chefcoach fast vor Stolz. Die Garchinger waren 90 Minuten ein Gegner auf absoluter Augenhöhe.

In der Defensive ließen die Garchinger nur ein halbes Dutzend Torchancen zu und die verwertete Haching gnadenlos effizient mit den Toren von Jose Pierre Vunguidica (25.), Patrick Hobsch (61., Foulelfmeter) und Fynn Seidel (76.). Den Ehrentreffer der Garchinger besorgte Christian Wimmer (79.). Tatsächlich hatte der Bayernligist aber in der ersten Hälfte einig gute Möglichkeiten und zur Pause hätte sich niemand über eine VfR-Führung beschweren können. Nico Basta sah in allen Mannschaftsteilen vieles, was ihn für den Punktspielstart positiv stimmt.

Allerdings schickt sich langsam auch der Corona-Virus an, als Gegner den VfR Garching zu foulen. Derzeit haben die beiden Co-Trainer Quarantäne und Nico Basta muss in den Trainingseinheiten den Alleinunterhalter geben. Dazu mehren sich auch Anzeichen, dass Omikron den einen oder anderen Spieler in der finalen Phase der Vorbereitung ausbremsen könnte. Diese unsichtbare Gefahr drückt etwas die Freude über starke Vorbereitungsspiele und eben auch den Galaauftritt gegen die Hachinger, bei denen Trainer Sandro Wagner voll des Lobes für den VfR war. (Nico Bauer)