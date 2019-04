Derby ohne Derby-Gefühle

Abstiegskampf im Fokus

von Nico Bauer schließen

Im Derby zwischen Garching und Heimstetten wollen die Trainer nichts von Derby-Gefühlen hören. Sie legen den Fokus auf den Abstiegskampf.

Garching - Im Abstiegskampf hat niemand Zeit für Derby-Gefühle. Die beiden Trainer Daniel Weber und Christoph Schmitt wollen vor dem Duell des VfR Garching und des SV Heimstetten nichts wissen vom emotionalen Nachbarschaftsduell. Am heutigen Dienstag (18.30 Uhr, Garmin Stadion am See) geht es nur um den Klassenerhalt in der Regionalliga in einem „Sechs-Punkte-Spiel“, wie es die Fußballer so gerne nennen.

Beide Mannschaften laufen mit der breiten Brust von Siegen am Wochenende auf. Der Garchinger Sieg bei Schlusslicht Pipinsried war geplant, der von Heimstetten in Schweinfurt dagegen überraschend. „Keiner hat Grund für einen Höhenflug“, sagt der Garchinger Trainer Daniel Weber, der mit seinem Team nun die Chance sieht, wieder an das Mittelfeld heranzurücken. Mit einem Sieg würde der VfR Aschaffenburg und Ingolstadt II überholen. Heimstetten dagegen steht noch auf dem Abstiegsplatz 17 und könnte nach Punkten mit Garching und dem ersten Rang für den direkten Ligaverbleib gleichziehen. Um Garching zu überholen bräuchte es einen Sieg mit acht Toren Differenz.

Spiel für beide Teams eminent wichtig

Der Heimstettener Coach Christoph Schmitt denkt eher daran, dass man mindestens unentschieden spielen sollte, um den Abstand nicht noch größer werden zu lassen. „Garching ist ein richtiges Brett“, sagt Schmitt voller Respekt. Er hat seinem Team nach dem Coup von Schweinfurt die Vorgabe gemacht, aus den Spielen in Garching und gegen Fürth II – gegen zwei direkte Konkurrenten also – vier Punkte zu holen.

Sein Gegenüber Daniel Weber lässt es seinen Schützlingen offen, wo sie die benötigten elf Punkte aus acht Spielen holen. „Wir wissen, was zu tun ist und behalten kühlen Kopf“, sagt Weber. Er baut darauf, dass seine Garchinger von allen Mannschaften im Tabellenkeller zuletzt die stärksten und konstantesten Leistungen gebracht haben. Und nun im Nachholspiel gegen den SVH könne man auch die Tabelle etwas geraderücken.

Beide Trainer haben Qual der Wahl

Eine wesentliche Frage im Abstiegskracher wird die nach den Kräften sein. Die Garchinger hatten am Wochenende eine kurze Dienstreise nach Pipinsried und haben keine angeschlagenen Spieler. Weber hat etwa durch Rückkehrer Staudigl neue Optionen, aber keinen Grund, die seit Wochen gut funktionierende Stammelf zu ändern. Bei Heimstetten wird Tim Schels nach seiner Gelbsperre wieder in die erste Elf hereinrotiert. Schmitt ist sich nur noch nicht sicher, welchen seiner Schweinfurt-Besieger er draußen lässt. Schmitt betont, dass seiner Mannschaft vom Samstag noch zwölf Stunden Reise in den Beinen stecken: „Bei uns hatten die Physiotherapeuten das eine oder andere zu tun.“

Die Statistik jedenfalls spricht für den VfR Garching, der die letzten drei Ligaspiele gegen den Nachbarn mit insgesamt 11:3 Toren gewann. Den letzten Triumph Heimstettens im Seestadion gab es 2015 mit 4:1 im Pokal.

Voraussichtliche Aufstellungen:

Garching:Engl – Kelmendi, Pflügler, Walter, Genkinger – M. Niebauer, Tugbay – Zettl, Seferings, Zimmerschied – D. Niebauer.

Heimstetten: Riedmüller – Regal, Beierkuhnlein, Thomik, Hintermaier – Schels, Ulusoy (Laverty), Günzel, Riglewski – Ebeling, Awata.